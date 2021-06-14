Пекинес по кличке Васаби победил на престижной выставке собак в США

Победителем одной из самых престижных выставок собак в США Westminster Kennel Club Dog Show стал пекинес по кличке Васаби. Второе место занял уиппет по кличке Бурбон.

Эта выставка является одной из самых долго существующих в США. Так, впервые она была организована 8 мая 1877 года. В этом году конкурс проводился в Тарритауне. Это был первый раз, когда он был устроен за пределами Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Причиной переноса стал COVID-19.

По словам заводчика Дэвида Фицпатрика, которые приводит CNN, Васаби не только соответствует стандарту породы - у него есть кое-что еще, некая искорка, которая выделяет собаку.