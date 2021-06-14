Почти половина всех выплат по безработице в США во время пандемии оказалась в руках мошенников. Деньги были похищены с помощью фальшивых заявлений на пособия, где указывались украденные личные данные американцев.

Всплеск мошеннических операций пришелся на прошлый год, когда конгресс поднял выплаты безработным до 300 долларов в неделю. Именно эта программа стала "особой мишенью" для преступников. Масштабный экономический спад вызвал поток заявлений от безработных в госучреждения. Федеральная торговая комиссия США сообщила, что в 2020 году она получила от граждан свыше 394 тысяч жалоб на то, что их персональные данные были использованы третьими лицами для получения выплат по безработице. Рост таких махинаций по сравнению с 2019 годом составил почти три тысячи процентов.

"Мошенники выкачивали все, что могли", - отмечает Си-эн-эн. Некоторые американцы получали налоговые счета, связанных с пособиями по безработице, которые они никогда не запрашивали. Власти американских штатов были попросту ошеломлены потоком поступивших заявлений. Так, штат Вашингтон был вынужден обратиться в Национальную гвардию, чтобы помочь обработать их после выявления сотен тысяч потенциально мошеннических запросов. ФБР предупредило власти об использовании украденных личных данных американцев. Власти штата Мэриленд заявили, что пресекли мошеннические иски на 500 миллионов долларов. При этом большинство злоумышленников действовали с территории Нигерии. Мошенники выдавали себя за агентства по безработице и отправляли американцам сообщения с неустановленных номеров с просьбой предоставить личную информацию. В результате минтруда США разрешили заявителям самостоятельно подтверждать свою занятость и заработки.