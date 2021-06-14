Две трети от суммы процентов на кредит, выданный в период с 2020 по 2022 год, технопарки смогут погасить за счет субсидии. Постановление об этом 14 июня подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

По сути, Правительство продлило программу льготного кредитования технопарков, которая была запущена в 2015 году. В пояснительной записке говорится, что льготные кредиты выдаются на создание коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительство зданий для резидентов, закупку необходимого оборудования, а также на проведение инженерных изысканий.

Отмечается, что размер возмещения не должен превышать величину, рассчитанную исходя из 90% ключевой ставки Центробанка. Сегодня она составляет 5,5%.

В правительстве считают, что принятое решение поможет развитию технопарков, а значит - станет дополнительным стимулом для бизнеса, который использует их инфраструктуру.

На специальных площадках технопарков, оборудованных всем необходимым, компании тестируют новые технологии, налаживают опытное производство, чтобы впоследствии вывести товар на рынок. На сегодняшний день в России открыто более 160 таких площадок.