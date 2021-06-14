Президент Замбии потерял сознание во время военного парада

Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание во время военного парада, проходившего в минувшее воскресенье. Как передает телерадиокорпорация BBC, в связи с инцидентом мероприятие было прервано.

Представитель правительства страны Саймон Мити заверил, что глава государства в настоящее время в порядке и продолжает выполнять свои обязанности. Как объяснил сам Лунгу, у него внезапно закружилась голова.

Стоит отметить, что 64-летний политик, выставивший свою кандидатуру на новые президентские выборы, которые пройдут в августе, страдает редким заболеванием - ахалазией. Эта патология пищевода может вызывать приступы гипогликемии, боли в грудной клетке.