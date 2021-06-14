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14.06.2021 19:25
Рубрика: Власть

Точка ответа

Владимир Путин дал оценку российско-американским отношениям и рассказал о том, что ждет от встречи с Джо Байденом
Текст: Айсель Герейханова, Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США дал интервью американскому телеканалу NBC, в котором российский лидер оценил отношения между двумя странами и поделился своим мнением о Дональде Трампе и Джо Байдене, а также прокомментировал нападки в свой адрес.

Отношения между Россией и США "деградировали до низшей точки" в последние годы, заявил Владимир Путин. Говоря о нынешнем американском президенте, российский лидер особо отметил, что надеется на его профессиональный опыт, который позволит американской администрации избежать импульсивных шагов.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал. Он почти что всю жизнь свою сознательную в политике. Он занимается этим многие-многие годы", - отметил глава российского государства.

Бывшего президента США Дональда Трампа российский лидер считает экстраординарной личностью и талантливым человеком. "Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп - неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США", - сказал он.

Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что "таких обвинений слышал десятки". "Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени", - подчеркнул он.

Владимир Путин заявил, что отношения политиков на международной арене строятся не так, как у "жениха и невесты". Они партнеры и соперники, поэтому он привык к выпадам в свой адрес. "Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам и разного качества и остроты, меня это не удивляет. Мы с теми людьми, с которыми работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе, мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом", - сказал президент.

Путин также отметил, что жесткая риторика относится не столько к реальной политике, сколько к общей американской культуре, где многое привыкли сводить к голливудским образам и сюжетам. "Кто кого как называет, российского президента не волнует", - еще раз подчеркнул глава государства.

Между Россией и США есть взаимный интерес в восстановлении экономических связей, многие американские компании хотят работать у нас

Он также прокомментировал вопрос корреспондента, в котором тот перечислил лиц, ответственность за гибель которых ряд западных средств массовой информации пытается возложить на российское государство. "Я не хочу показаться грубым, но это напоминает какое-то несварение желудка, словесное несварение. Вы упомянули людей, которые действительно погибли в разное время и по разным причинам от рук разных лиц", - ответил российский лидер. По словам президента, несмотря на то, что использование подобных ярлыков стало нормальным в американской политической культуре, вероятно, под влиянием Голливуда, в России это нормальным не выглядит.

Фото: Сергей Ильин/ РИА Новости
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О том, что Владимир Путин ждет от встречи лидеров России и США, он заявил в интервью телеканалу "Россия 1". По словам российского лидера, главное - "восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы".

Среди таких направлений Путин назвал стратегическую стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия и "заботу об экологии в целом, в глобальном смысле". Владимир Путин уверен, что по этим темам Россия и США "действительно могут эффективно работать".

"Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", - подчеркнул российский лидер в интервью.

Владимир Путин уверен, что между Россией и США "есть взаимный интерес в восстановлении экономических связей". "Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что - на пользу американской экономике?" - отметил глава государства. Кроме того, президент назвал проявлением профессионализма администрации Джо Байдена решение о продлении Договора СНВ-3.

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