Путин: Никто не должен вмешиваться во внутренние процессы в других стран

Никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

"Ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие, - подчеркнул он. - Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться. Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне".

Однако российскому лидеру кажется, что такой призыв к американской администрации мало чего стоит. "Мне так представляется, что правительство США все равно будет вмешиваться во внутриполитические процессы в других странах. Вряд ли этот процесс можно остановить, уж очень он большой оборот набрал", - сказал Путин.