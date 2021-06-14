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14.06.2021 11:30
Рубрика: Власть

Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Нафтали Беннету - в связи с вступлением в должность премьер-министра Израиля.

Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
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Российский президент отметил, что отношения между нашими странами носят дружественный характер. Путин подчеркнул, что рассчитывает на то, что деятельность Беннета на новом посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

Он пожелал новому премьеру успехов в работе, здоровья и благополучия.

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