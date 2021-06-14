Путин прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

О посадке самолета Ryanair в Минске, за которым последовал ряд санкций в отношении Беларуси, президент Владимир Путин узнал из средств массовой информации, заявил он в интервью телеканалу NBC. "Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса", - подчеркнул он.

По словам российского лидера, у него нет оснований не верить своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что в Минск поступило сообщение о бомбе на борту, и в дальнейшем пилот принял решение садиться в столице Беларуси. "Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него, - посоветовал Путин. - Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают".

Путин также напомнил об истории с принудительной посадкой в Вене борта президента Боливии. "Вы считаете, это нормально? Там было хорошо, а Лукашенко поступил плохо? Послушайте, давайте как-то будем говорить на одном языке и какими-то одинаковыми понятиями оперировать", - сказал глава российского государства.

"Вы мне сказали, что посадка самолета с президентом Боливии ‒ это другой случай, - обратил внимание президент на слова журналиста. - Другой, да, только он просто хуже в десять раз, чем то, что было сделано, если что-то было сделано, в Белоруссии. И вы не хотите это просто признавать, пропускаете мимо ушей и хотите, чтобы миллионы людей во всем мире этого не замечали или забыли назавтра. Не получится".