Путин: Россия не видела предсказуемости США

Президент Владимир Путин в интервью NBC заявил, что в последние годы в нашей стране не видели демонстрацию со стороны Вашингтона предсказуемости и стабильности. Фрагменты беседы показал телеканал Sky News.

"Наша риторика в разных местах расходится, но, может быть, если вы спросите меня сейчас, я скажу это. Самой важной вещью в международных делах являются предсказуемость и стабильность, и я считаю, что этого в последние годы мы не видели со стороны наших американских партнеров", - сказал российский лидер.