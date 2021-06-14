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14.06.2021 15:12
Рубрика: Власть

Путин: США, обвиняя РФ в кибератаках, ни разу не предоставили доказательств

Текст: Владимир Кузьмин
Президент Владимир Путин назвал фарсом обвинения в адрес России или каких-то российских хакеров, что они стоят за кибератаками в США. "Нас обвиняли во многих вещах: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения", - заявил он в интервью NBC.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин: Россия не видела предсказуемости США

Российский лидер обратил внимание, что обеспокоенности США могут быть опасностями и для нашей страны. "НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то. Конечно, это не может нас не беспокоить", - сказал он. Путин не исключает, что западные спецслужбы, включая американские, могут работать против России в киберсфере: "Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть".

Президент России надеется, что с американской стороной получится наладить сотрудничество для борьбы с киберпреступностью.

В среду в швейцарской Женеве у Владимира Путина запланированы переговоры с президентом США Джозефом Байденом.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США

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