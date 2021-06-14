Путин: США, обвиняя РФ в кибератаках, ни разу не предоставили доказательств

Президент Владимир Путин назвал фарсом обвинения в адрес России или каких-то российских хакеров, что они стоят за кибератаками в США. "Нас обвиняли во многих вещах: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения", - заявил он в интервью NBC.

Российский лидер обратил внимание, что обеспокоенности США могут быть опасностями и для нашей страны. "НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то. Конечно, это не может нас не беспокоить", - сказал он. Путин не исключает, что западные спецслужбы, включая американские, могут работать против России в киберсфере: "Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть".

Президент России надеется, что с американской стороной получится наладить сотрудничество для борьбы с киберпреступностью.

В среду в швейцарской Женеве у Владимира Путина запланированы переговоры с президентом США Джозефом Байденом.