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14.06.2021 17:15
Рубрика: Власть

Путин: В России ничего не рухнет, когда сменится президент

Текст: Владимир Кузьмин
По словам президента РФ Владимира Путина, он настолько связал всю свою судьбу с судьбой России, что для него в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Об этом он сам заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Глава государства напомнил, как в 2000 году страна "балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса". Сейчас ситуация совсем другая, подчеркнул он.

Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
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"Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом ‒ слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - заметил Путин.

"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", - заверил президент.

При этом он уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Владимир Путин: статьи и интервью

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