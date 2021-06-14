Путин выразил свое отношение к движению Black Lives Matter

В нашей стране еще с советских времен с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Это имеет определенные корни, основание. Но в то же время, какими бы благородными целями кто-то ни руководствовался, если это переходит в какие-то крайности, приобретает какие-то элементы экстремизма, мы, конечно, не можем этого приветствовать", - подчеркнул он.

"Здесь у нас отношение очень простое к этому: мы поддерживаем борьбу афроамериканцев за свои права, но мы против любых видов экстремизма, которые мы иногда тоже, к сожалению, наблюдаем сейчас", - сказал российский лидер.