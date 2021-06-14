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14.06.2021 19:58
Рубрика: Общество

22 июня. Статья 2

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
Число "фейк-ньюс" о Войне, конечно, огромно. Это - нормально, история Франции тоже была бы скучна без "подвесков королевы". Просто, учитывая десятки миллионов жертв, "альтернативная история Войны" выглядит далеко не так безобидно и смешно. Все не разгребешь, но некоторые помянуть надо.

Один из самых очевидных фейков - "встреча Сталина и Гитлера" - 17 октября 1939-го во Львове. Странно, что эту "красивую горскую легенду" вполне серьезно повторяют "взрослые люди", из последних примеров - экс-президент Украины Л. Кравчук.

Радзиховский: Основные факты Второй мировой войны измениться не могут

Более устойчивый миф - "письмо Гитлера Сталину" 14 мая 1941 г. Текст "письма" приводят многие историки, в том числе такой авторитетный, как покойный профессор А. Уткин, ряд иностранных ученых. И хотя ни в одном архиве следы письма не найдены, но автор хорошо известен и это, увы, никак не Гитлер.

В книге популярного в 1990-е годы публициста И. Бунича "Гроза" (1994) приводится - естественно без ссылок на источники - текст "письма". Ну, а дальше, уже без ссылок на Бунича письмо пошло "всем, всем, всем". Подобных примеров в "фолк-истории" много. Можно вспомнить "План Даллеса", который впервые стал известен украинскому писателю Ю. Дольд-Михайлику (1965), затем писателю Анатолию Иванову ("Вечный зов" 1981), а далее "зов Даллеса" и правда оказался почти "вечным". Ну и самый знаменитый апокриф, которого не было в истории, но который зато сам повлиял на Историю - естественно, "Протоколы сионских мудрецов".

Учитывая десятки миллионов жертв, "альтернативная история Войны" выглядит далеко не так безобидно и смешно

Если "встреча" Гитлера и Сталина очевидный фейк "ради пикантности" (ну, зачем им было встречаться? Пожать руки и "закрыть гештальт"? Усами мериться?), то вот с "письмом" - дело иное.

Разные авторы используют это "письмо", чтобы по-своему осветить главную Тайну 22 июня. А именно: знал ли Сталин о готовящемся нападении? Если не верил в нападение - почему? Если верил - то готовил ли сам "превентивный удар"? Вот вокруг этих - и правда непростых - вопросов и ломают копья десятки лет.

Чтобы не возвращаться к "письму", скажу, что там "Бунич написал Сталину", что Германия не собирается нападать на СССР. И это "честное фюрерское" произвело такое впечатление на простака Сталина (ведь он-то в жизни никого не обманывал и не допускал, что такое возможно!), что он слепо поверил Гитлеру и верил до 4 часов утра 22 июня.

Кстати, Б. Акунин эту версию немного расцветил в своем "Шпионском романе" - но он-то не претендовал на "историческую правду"! В общем, полагаю, на этом с "письмом Бунича-Гитлера" можно закончить.

Теперь - к главной "загадке 22 июня".

Что же все-таки думал Сталин? Что готовил и готовил ли вообще?

Естественно, "оперативный план войны против Германии в наших вооруженных силах существовал" (маршал А. Василевский). Сейчас советские планы опубликованы (возможно не все?). Тут нет одного окончательного "канонического" документа, столь же детального и всеобъемлющего как "Барбаросса".
Как в зарубежных учебниках рождаются мифы о войне

Известны пять вариантов плана, наиболее значимые - от 18 сентября 1940, 15 мая 1941 ("Соображения Генштаба по стратегическому развертыванию" Г. Жукова). Среди историков идут споры о судьбе этих планов, особенно "Соображений". Сам Жуков утверждал, что Сталин их "гневно отверг", некоторые историки в этом сомневаются, утверждают, что последующее развертывание войск как раз шло в соответствии с этим планом.

Ключевой момент "соображений": ввиду приближающегося нападения Германии "не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие войск".

Перед нами - вынужденный план превентивной обороны. Понятно, что никакой "симметрии" с "Барбароссой" тут нет. Жуков предлагает военные действия только потому, что - как он подробно излагает в начале "Соображений" - очевидно готовится немецкое нападение. Далее, сам "план Жукова" имеет в виду действия на территории бывшей Польши (немецкое "генерал-губернаторство"). Ни о каком "захвате Германии", с "конечным выходом на Рейн" (Урал в "Барбароссе") речи нет. Если б Жуков предложил "план захвата Берлина и движения до Рейна", то вероятно, Сталин бы просто отправил его в сумасшедший дом…

Сами по себе "планы" не воюют. Они мирно лежат в сейфе. Чтобы вынуть их и превратить в Действие, нужно Политическое Решение

Но сами по себе "планы" не воюют. Они мирно лежат в сейфе. Чтобы вынуть их и превратить в Действие, нужно Политическое Решение. Принял ли такое решение Сталин?

Вопрос - собственно, единственная "тайна 22 июня" - заключается в том, принял Сталин РЕШЕНИЕ о начале Войны - или нет?

Вопрос звучит эффектно, но требует принципиальных уточнений.

Что есть "окончательное решение"? Прямой приказ в войска о начале боевых действий, т.е. НЕОБРАТИМЫЙ приказ, переход Рубикона. Все, что делается до "часа Х" - в том числе военно-техническая подготовка (не говоря уж о разработке и утверждении любых планов) - можно переиграть и действительно, много раз переигрывалось (та же "Барбаросса" сначала предполагала нападение 15 мая).

Так как СССР на Германию не напал, то, соответственно, "окончательное решение" - не состоялось. Но возможен другой вопрос: исходя из того, что нам известно, можно ли считать, что Сталин хотя бы "окончательно решил" принять это решение?

Общество История Колонка Леонида Радзиховского Вторая мировая война

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