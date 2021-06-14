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14.06.2021 10:44
Рубрика: Общество

Денис Проценко: Большинство пациентов с COVID-19 не делали прививку

Текст: Любовь Проценко

Главный врач "Коммунарки" Денис Проценко поделился наблюдением: большинство больных коронавирусом, которые сейчас лечатся от коронавируса в столичных клиниках, не прошли вакцинацию. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По этой причине, по мнению Дениса Проценко, осложнившаяся сейчас ситуация с ковидом в Москве возвращает город в прошлый год.

"Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас она есть, - сказал врач. - Но большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку".

Напомним, в столице можно бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции. На базе городских поликлиник ежедневно работают 100 пунктов вакцинации с 08:00 до 20:00. Спасительный укол также можно сделать в частных медицинских клиниках, во всех шести флагманских центрах госуслуг "Мои документы", торговых центрах и павильонах "Здоровая Москва".

Чтобы стимулировать москвичей сделать прививку, в столице запустили дополнительную программу, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно один миллион рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24". Средства для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации предоставили компании-партнеры.

Эта программа дополнит поощрительную акцию "Миллион призов" (#ПобедимCOVIDВместе), которая уже действует для жителей столицы старше 60 лет. За прививку им выдают подарочную карту или начисляют призовые баллы, которые можно использовать для оплаты товаров и услуг.

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