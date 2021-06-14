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Рубрика: Происшествия

Дворец спорта "Мегаспорт", в котором состоялся концерт группы Звери, могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Дворец спорта "Мегаспорт", в котором состоялся концерт группы Звери, могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19. Об этом журналистам сообщил замначальника Объединения административно- технических инспекций Воронков Дмитрий.

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"В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах Дворцу спорта "Мегаспорт", в котором проводился концерт группы "Звери". Дополнительный мониторинг социальных сетей выявил грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания посетителями концерта. Представители администрации будут вызваны в Объединение для составления протокола",- сказал Дмитрий Воронков.

За данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей. В случае, если установят факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может достигнуть 1 млн рублей или заведение приостановит работу на срок до 90 суток.

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