Как в Москве будут работать учреждения соцсферы на выходной неделе

Вопросом, как будут работать разные учреждения соцзащиты в течение нерабочей недели, объявленной указом мэра в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, волнует многих москвичей.

Напомню, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней - с 12 по 20 июня 2021 года. Пояснения о режиме соцучреждений дали в комплексе социального развития правительства Москвы.

Центры госуслуг "Мои Документы"

С 15 по 19 июня центры госуслуг принимают посетителей в новом формате. Большинство услуг офисов "Мои Документы" можно получить исключительно по предварительной записи. Для вакцинированных граждан предзапись не нужна.

Такие услуги, как регистрация рождения, брака, оформление паспорта РФ, выдача социальной карты, полиса ОМС, доступны для заявителей без предварительной записи. Полный список услуг, которые можно получить в прежнем режиме, - по ссылке. Получить результаты и забрать готовый документ можно в окнах приема центров госуслуг без предварительной записи.

Для остальных услуг предусмотрена предварительная запись на портале mos.ru. Обращаем внимание, что предзапись станет доступна в течение 14 июня. Запись носит персональный характер - заявитель, который собирается прийти в центр за получением услуги, должен записаться на прием по своей учетной записи на портале. Убедительная просьба приходить в центры строго в назначенное время. В случае опоздания администратор не сможет выдать талон на получение услуги.

Заявители, которые прошли вакцинацию от COVID-19, могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для оформления документов необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.

"Мои Документы" заботятся о здоровье горожан и стремятся снизить риск распространения коронавирусной инфекции в столице. Для оформления документов не нужно лишний раз выходить из дома. Многие услуги доступны для жителей в электронном виде на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. Перечень услуг, которые предоставляются онлайн, - по ссылке.

Напомним, что в шести флагманских офисах и центре госуслуг района Ясенево работают выездные бригады по вакцинации против коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится без предварительной записи. В офисах "Мои Документы" необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим. На входе сотрудники измеряют температуру тела.

Отделы ЗАГС

С 15 по 19 июня в столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок будет проходить по предварительной записи по телефону Единой справочной службы города Москвы 8(495) 777-77-77.

Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время.

Также напоминаем, что через Единый портал госуслуг можно подать заявление на регистрацию заключения брака, расторжения брака, выдачу повторных документов органов ЗАГС, рождения усыновления.

По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания готовы проконсультировать граждан по телефону.

Для профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания приняты предупреждающие меры. Специалисты регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами.

Ежедневно перед открытием отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются. Запрещен вход и посетителям с высокой температурой.

Учреждения Департамента труда и социальной защиты населения

С 15 по 20 июня станут нерабочими днями для центров социального обслуживания, учреждений помощи семье и детям, центров "Моя работа" и "Моя карьера", однако жизненно необходимые услуги и оказание помощи по-прежнему будут оказываться москвичам. В центре "Профессионал"с 15 по 19 июня обучение групп переводится в дистанционный формат, а прием экзаменов проходит очно по предварительной записи с соблюдением эпидемиологических норм. В техгруппах, обучение по которым невозможно перевести в дистанционный формат (например, по рабочим профессиям), обучение временно приостанавливается.

Заявления на предоставление государственных услуг Службы занятости по-прежнему принимаются в электронном виде. Личный приём осуществляется исключительно по предварительной записи в назначенное время с соблюдением эпидемиологических норм. Москвичи, ищущие работу, смогут подать заявление онлайн на регистрацию в качестве безработного.

Городские клубные пространства "Мой социальный центр" переходят на работу в дистанционный формат занятий по установленному расписанию. Проект "Московское долголетие" также продолжит занятия для старшего поколения в дистанционном формате. Расписание занятий - по ссылке.

Социальные работники продолжат помогать горожанам, находящимся на надомном обслуживании, в том числе по разовым заявкам граждан старше 65 лет и хронически больных, которым рекомендована самоизоляция.

Пункты выдачи технических средств реабилитации преимущественно переходят на дистанционный формат работы. Очный прием будет осуществляться при наличии паспорта вакцинации. При этом доставка ТСР будет осуществляться на дом гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции. Кроме того, приостановлено оказание реабилитационных услуг в нестационарной форме в ТЦСО.

Продолжает свою работу бесплатный круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского телефона) и 8 (495) 051 (для мобильного телефона). Будет увеличен объём помощи в круглосуточном чате психологической поддержки Don"t panic на сайте www.msph.ru.

Студенты Колледжа по подготовке социальных работников смогут принять участие в дистанционной защите дипломных работ, для этого имеются все технические возможности. Приемная кампания будет проходить в двух форматах: абитуриенты смогут отправить необходимые документы по почте либо подать документы лично с родителями в приёмную комиссию после получения школьного аттестата. В колледже будет обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, что госуслуги в сфере социальной защиты доступны на портале mos.ru в электронном виде, нерабочие дни не повлияют на сроки их оказания, в том числе на оформление денежных выплат на детей, пенсионерам, людям с инвалидностью, и другим категориям москвичей.

Московские колледжи и вуз

В период с 15 по 19 июня московские колледжи и МГПУ переходят в онлайн-режим, в том числе во время проведения сессии. Студенты будут сдавать дистанционно те экзамены, которые не требуют очного присутствия. На очных экзаменах в учебной организации будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Главное архивное управление Москвы

15-20 июня читальные залы Главархива не будут работать в связи с объявлением данных дней нерабочими. С частью документов можно познакомиться онлайн. Например, на сайте Главархива Москвы можно посмотреть уникальные документы, метрические книги и ревизские сказки. Познакомиться с документами военного времени и материалами 1950-1960-х годов - в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории".

Ранее сообщалось, что все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.