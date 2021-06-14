Москвичей предупредили о штрафах за поджог пуха

Столицу буквально завалило тополиным пухом - особенно много его в парках и промзонах. Поджигать пух ни в коем случае нельзя: если случится пожар, виновника могут оштрафовать, заявил в эфире радио "Говорит Москва" юрист Родион Юрьев.

По словам эксперта, в городах запрещено разводить огонь в общественных местах. В частности, поджог пуха подпадает под стать. 20.4 КоАП "Нарушение противопожарных правил". Как сообщил Родион Юрьев, нарушителя могут оштрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Юридические лица в случае серьезных последствий пожара могут получить взыскание до миллиона рублей.

Кроме того, поджигатель пуха должен будет компенсировать стоимость всего сгоревшего чужого имущества.