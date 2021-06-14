Наталья Сергунина: Московский образовательный комплекс "Техноград" запустил авторский карьерный подкаст

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ представил свой подкаст "Мы вам перезвоним!". В нем рассказывается о том, как составить хорошее резюме, произвести впечатление на собеседовании и стать востребованным на рынке труда.

"Проект посвящен трудоустройству, планированию карьеры, и личностному развитию. Первые семь выпусков уже доступны для всех желающих. Новые будут появляться еженедельно. Их можно слушать в любое удобное время - по пути на учебу, во время прогулки или занятий спортом. Продолжительность эпизодов - от 20 до 45 минут", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Формат подкаста - разговор ведущего с экспертом. В качестве гостей выступают карьерные консультанты, психологи и HR-специалисты центра развития карьеры "Технограда", а также приглашенные спикеры.

Например, в выпуске "10 мифов о резюме" расскажут, почему в резюме не стоит подробно описывать хобби или приукрашивать профессиональные умения. В эпизоде "Успешное собеседование: секреты для обеих сторон" речь пойдет о том, как произвести приятное впечатление при личной встрече с работодателем.

Из беседы "Основные ошибки при поиске работы" слушатели узнают, сколько времени в среднем тратит работодатель перед тем, как пригласить соискателя на собеседование, и почему важно перезванивать после отправки отклика на вакансию. Выпуск "Востребованность на рынке труда" познакомит с наиболее актуальными профессиями и тенденциями в разных областях. Среди других тем - "Самооценка и профессиональный путь", "Как преодолеть эмоциональное выгорание".

Помимо общих рекомендаций, в выпусках поговорят о современных программах обучения по таким направлениям, как программирование, разработка сайтов и приложений, создание дополненной и виртуальной реальности, маркетинг и продвижение в социальных сетях.

Аудиопроект представлен на платформах "Яндекс.Музыка", Google и Apple Podcasts. Выпуски опубликованы как в веб-версиях сервисов, так и в их мобильных приложениях. Все аудиозаписи бесплатны. Логотип подкаста легко узнать: на зеленом фоне изображена рука, держащая телефонную трубку, и надпись "Мы вам перезвоним".