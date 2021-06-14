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14.06.2021 21:51
Рубрика: Общество

Некоторые стационары Москвы снова ограничивают плановые госпитализации

Текст: Ирина Краснопольская
Ковид просто неугомонный. Казалось бы, уже начал сдавать свои позиции, в том числе и в Москве. Но… вновь растет количество зараженных. И столичные стационары, которые в разгар нашествия этого вируса были перепрофилированы для лечения ковидных пациентов и вынуждены были отказаться от плановых госпитализаций…. вернулись в ковидный режим.

Больница № 15 имени Филатова не стала исключением. Как сказал вчера главный врач больницы Валерий Вечорко: "К сожалению, вынуждены окунуться в ограничительные рамки". Сегодня, 14 июня, мы выписали последнего пациента, проходящего плановое лечение. С сегодняшнего дня наша многопрофильная будет снова принимать только пациентов, страдающих ковидом".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Почему осложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции

Напомним возможности 15-й больницы. Еще раз скажем, что она многопрофильная, то есть, сюда можно госпитализировать пациентов практически со всеми заболеваниями, как терапевтического, так и хирургического профиля. Для этого в больнице почти 1500 коек. Палаты со всеми удобствами. Кроме того, в каждой подводка кислорода к койке. Это необходимо для лечения ковидных пациентов. Кстати, родильный дом при 15 больнице, который считается одним из лучших, не выходил из ковидной ситуации. Сюда поступают только беременные, страдающие ковидом.

Приемному отделению 15 больницы к круглосуточному режиму работы не привыкать. А ныне вмешался только один нюанс - у всех поступающих обязателен ковидный диагноз. Плюс сопутствующие, хронические, острые состояния.

И самое главное. 15-я славится специалистами, милосердностью. Лето, несмотря на ковид, все-таки сезон отпусков. Однако, кадрового дефицита в 15-й нет. Может, это пафосно звучит, но на самом деле это так. Сотрудники с понимаем отнеслись к призыву руководства больницы быть готовыми к оказанию помощи тем, кто попал в объятия инфекции. И очень разумно, что именно те стационары, которые особенно отличились в период ковида, снова целиком задействованы на борьбу с вирусом.

Два слова не о больнице. О пациентах. Обидно, что при наличии эффективных и более чем доступных вакцин, не все торопятся сделать прививку. Кроме того, не все выполняют просьбы о соблюдении санитарно-гигиенического режима. Можно сколь угодно долго разбираться в природе вируса, ломать копья вокруг того, искусственный он или естественный, как он мутирует и т,д и т.п, И при этом игнорировать собственную ответственность за свое здоровье, здоровье окружающих. Не потому ли ковид по-прежнему с нами.

А вы сделали прививку против ковида?

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