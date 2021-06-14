Оперштаб: Еще 2815 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 2815 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 096 553.

Выявлены 6590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1694 человека. На ИВЛ находятся 457 человек. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.