Орловские чиновники отказались платить фельдшерам подъемные

История фельдшеров Инны Смирновой и Оксаны Костиной, приехавших работать в село, тянется долгие месяцы. Бесконечные просьбы переписать заявления на выплату, долгое ожидание ответа от чиновников департамента здравоохранения региона, отказы в "подъемных" с формулировкой, которая "уточняет": 500 тысяч рублей не положены специалистам, и не потому, что они - фельдшеры, а потому что работают на "скорой помощи". Мол, это совсем другая сфера.

В то время, когда "скорые" летали по сельским дорогам, спеша на вызовы, в том числе к больным коронавирусом, орловским фельдшерам пришлось еще и отстаивать свою позицию в судах. Первая инстанция встала на сторону медиков, но чиновники пожелали это решение оспорить. Когда и апелляция не принесла чиновникам результата, мытарства медиков все равно продолжились. Чиновники предложили фельдшерам новый "вариант": они получают 500 тысяч рублей, но стаж их работы в селе начинается с нуля...

Сельские медики продолжают бороться и с болезнями, и с несправедливостью. После проверки прокуратуры, в СК РФ завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. По мнению следователей, чиновники профильного департамента Орловской области, отказав фельдшерам в выплатах, "совершили действия, которые ни при каких обстоятельствах никто не вправе был совершать".

Кто и какое наказание за это понесет, станет известно после окончания расследования. "РГ" будет следить за развитием событий.