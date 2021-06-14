Орловские чиновники отказались платить фельдшерам подъемные

В то время, когда "скорые" летали по сельским дорогам, спеша на вызовы, в том числе к больным коронавирусом, орловским фельдшерам пришлось еще и отстаивать свою позицию в судах. Первая инстанция встала на сторону медиков, но чиновники пожелали это решение оспорить. Когда и апелляция не принесла чиновникам результата, мытарства медиков все равно продолжились. Чиновники предложили фельдшерам новый "вариант": они получают 500 тысяч рублей, но стаж их работы в селе начинается с нуля...
Сельские медики продолжают бороться и с болезнями, и с несправедливостью. После проверки прокуратуры, в СК РФ завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. По мнению следователей, чиновники профильного департамента Орловской области, отказав фельдшерам в выплатах, "совершили действия, которые ни при каких обстоятельствах никто не вправе был совершать".
Кто и какое наказание за это понесет, станет известно после окончания расследования. "РГ" будет следить за развитием событий.