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14.06.2021 14:23
Рубрика: Общество

В Белгороде предложили утвердить День ветеранов боевых действий

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Руководитель Белгородского регионального отделения "Ветеранов России" Алексей Каргапольцев предлагает официально утвердить День ветеранов боевых действий и отмечать его ежегодно 1 июля. Об этом он попросил региональные власти в обращении, направленном в правительство области.

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Алексей Каргапольцев написал, что в стране в целом насчитывается около 600 тысяч человек, принимавших участие в военных конфликтах, и особая дата, которая еще раз напомнит о ветеранах боевых действий, подчеркнет и важность всего ветеранского движения, поможет воспитать уважение к людям, которые выполняли свой воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни.

- Многие из них имеют государственные боевые награды. Многие получили ранения и травмы, вследствие чего стали инвалидами. Эти люди с честью выполнили и выполняют по сей день свой долг перед Россией, - подчеркнул Алексей Каргапольцев. - В нашей стране, учитывая ее славное прошлое, слово ветеран звучит особо гордо. Но, к сожалению, Дня ветерана боевых действий пока нет.

Дата 1 июля была выбрана белгородскими ветеранами неслучайно: именно в этот день по традиции и отдают дань уважения ветеранам боевых действий с 2009 года. Однако документального подтверждения это не имеет. Поэтому белгородские ветераны и призвали чиновников это исправить.

Алексей Каргапольцев сообщил, что обращение к врио главы региона и администрацию там получили, но перенаправили в белгородскую областную Думу.

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