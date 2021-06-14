В Белгороде предложили утвердить День ветеранов боевых действий

Руководитель Белгородского регионального отделения "Ветеранов России" Алексей Каргапольцев предлагает официально утвердить День ветеранов боевых действий и отмечать его ежегодно 1 июля. Об этом он попросил региональные власти в обращении, направленном в правительство области.

Алексей Каргапольцев написал, что в стране в целом насчитывается около 600 тысяч человек, принимавших участие в военных конфликтах, и особая дата, которая еще раз напомнит о ветеранах боевых действий, подчеркнет и важность всего ветеранского движения, поможет воспитать уважение к людям, которые выполняли свой воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни.

- Многие из них имеют государственные боевые награды. Многие получили ранения и травмы, вследствие чего стали инвалидами. Эти люди с честью выполнили и выполняют по сей день свой долг перед Россией, - подчеркнул Алексей Каргапольцев. - В нашей стране, учитывая ее славное прошлое, слово ветеран звучит особо гордо. Но, к сожалению, Дня ветерана боевых действий пока нет.

Дата 1 июля была выбрана белгородскими ветеранами неслучайно: именно в этот день по традиции и отдают дань уважения ветеранам боевых действий с 2009 года. Однако документального подтверждения это не имеет. Поэтому белгородские ветераны и призвали чиновников это исправить.

Алексей Каргапольцев сообщил, что обращение к врио главы региона и администрацию там получили, но перенаправили в белгородскую областную Думу.