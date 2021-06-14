В Москве начали повышать премии за прививку от коронавируса

Пожилые москвичи уже могут записаться на прививку от коронавируса. Фото: Сергей Михеев/РГ

Представители барной индустрии начали повышать премии сотрудникам, привившимся от коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил организатор барного объединения "Профсоюз" Дмитрий Левицкий.

Как отметил ресторатор по итогам недавнего совещания с представителями отрасли, всем привитым сотрудникам предлагают выдавать премию 5 тысяч рублей. Тем, кто недавно болел, рекомендовано ежемесячно показывать результаты ПЦР-тестов. А как только уровень антител упадет - сделать прививку. Тем же, кто прививаться не хочет, придется сдавать ПЦР еженедельно.

Ранее сообщалось, что барам и другим развлекательным заведениям до 19 июня запрещается принимать гостей с 23 до 6.00. Ночью можно работать только на доставку.