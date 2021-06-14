В Москву идет 32-градусная жара

На предстоящей неделе в столичный регион придет жаркое лето: температура перевалит за плюс 30, сообщается в прогнозе Гидрометцентра РФ.

По ночам термометры в ближайшие семь дней покажут до 10 до 17 градусов тепла. Днем же столбики термометров не опустятся ниже отметки плюс 25.

Почти на всю неделю прогнозируется малооблачная погода без осадков, лишь с понедельника по среду возможны небольшие дожди. Самым жарким днем с начала лета в Москве должно стать воскресенье, 20 июня. Горожан ожидает 32-градусный зной.