Новости

Руководители "Спартака" оценили телеграм-канал жены владельца "Спартака" 18:51
В Москву идет 32-градусная жара 18:26
Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16
Установлена причина взрыва на АЗС в Новосибирске 18:12
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 17:59
Путин прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске 17:58
В "Спартаке" объяснили, почему назначили Виторию главным тренером 17:45
Путин выразил свое отношение к движению Black Lives Matter 17:44
На Ставрополье 15-летний водитель мопеда погиб в ДТП 17:42
Протасевич стал участником пресс-конференции по Ryanair 17:36
В Новосибирске локализовали пожар на АЗС 17:32
Опубликованы кадры с места пожара на АЗС в Новосибирске 17:28
Задержанную в Минске россиянку обвинили в разжигании социальной вражды 17:15
Путин: В России ничего не рухнет, когда сменится президент 17:15
Нескольким магазинам в ТЦ "Афимолл" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19 17:00
При пожаре на новосибирской АЗС пострадали 20 человек 16:44
Путин: Никто не должен вмешиваться во внутренние процессы других стран 16:36
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске 16:31
Суд Болгарии признал дискриминацией слова экс-министра обороны о "наглых цыганах" 16:21
По факту пожара на новосибирской АЗС возбуждено уголовное дело 16:19
Президент Замбии потерял сознание во время военного парада 16:04
Источником пожара на АЗС в Новосибирске стал заправляемый автомобиль 16:01
Телеведущая Юлия Михалкова поддержала правозащитницу Светлану Разворотневу 15:59
Экс-игрок "Барселоны" Яя Туре войдет в тренерский штаб "Ахмата" 15:39
Пожару на новосибирской АЗС присвоен повышенный ранг 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
14.06.2021 18:26
Рубрика: Общество

В Москву идет 32-градусная жара

Текст: Сергей Бабкин

На предстоящей неделе в столичный регион придет жаркое лето: температура перевалит за плюс 30, сообщается в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Температура чуть выше нормы и дефицит осадков ожидают москвичей в июле

По ночам термометры в ближайшие семь дней покажут до 10 до 17 градусов тепла. Днем же столбики термометров не опустятся ниже отметки плюс 25.

Почти на всю неделю прогнозируется малооблачная погода без осадков, лишь с понедельника по среду возможны небольшие дожди. Самым жарким днем с начала лета в Москве должно стать воскресенье, 20 июня. Горожан ожидает 32-градусный зной.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин: Никто не должен вмешиваться во внутренние процессы других стран
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2"
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима
Бизнес и удаленка: о какой работе мечтают российские студенты
Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию