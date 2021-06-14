Побережье Александровска-Сахалинского начнут очищать от нефтепродуктов

В Александровск-Сахалинский выехали представители сахалинского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра "ЭКОСПАС" ("Центр аварийно-спасательных и экологических операций"). Об этом сообщили в правительстве региона.

Специалистам предстоит на месте оценить ситуацию и провести очистку загрязненного берега.

Напомним, о том, что на побережье Татарского пролива выброшены о выбросе водоросли, предположительно покрытые мазутом, стало известно накануне. Первичный осмотр показала, что загрязнен берег в районе села Дуэ, скал "Три брата", бывшей нефтебазы и села Половинка. Районная администрация оперативно сообщила о случившемся в соответствующие федеральные и областные органы государственной власти. Было принято решение привлечь к ликвидации разлива нефтепродуктов специализированную организацию.

В Александровск-Сахалинский группа должна прибыть сегодня во второй половине дня. Там специалисты возьмут пробы воды, чтобы установить загрязняющее вещество. Одновременно начнется очистка берега от загрязненных нефтепродуктами водорослей.