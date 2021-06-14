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Рубрика: Происшествия

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Хабаровске

Текст: Татьяна Дмитракова

Прокуратура Железнодорожного района города Хабаровска проводит проверку в связи с падением ребенка с третьего этажа многоквартирного дома.

- Сегодня, 14 июня, малолетний ребенок 2019 года рождения, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома по улице Машинистов, - рассказала сотрудник пресс-службы прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева.

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Мальчик госпитализирован. Состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

По поручению прокуратуры города Хабаровска прокуратура Железнодорожного района проводит проверку в связи с произошедшим. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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