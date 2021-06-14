Состояние найденного на Ханке трехлетнего ребенка улучшилось

Медики Ханкайской ЦРБ рассказали, что состояние трехлетнего ребенка, поступившего накануне в коме из-за переохлаждения, имеет положительную динамику. По информации РИА Новости, сейчас врачи оценивают состояние ребенка как нормальное.

Напомним, 10 июня семья каталась на надувной лодке на озере Ханка в Приморском крае и не вернулась с водной прогулки. На следующий день были организованы поиски. Лодку обнаружили, в ней находился только ребенок. По факту пропажи его родителей Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело. По предварительным данным следствия, лодка натолкнулась на препятствие, возможно, мель, взрослые пытались освободить ее и оба оказались за бортом. Ребенок более суток был один, и, если бы не активные действия местных жителей, все могло бы закончиться трагично.

Спасенного ребенка навестили сотрудники СУ СК по Приморскому краю. Как сообщили в СК, с малышом сейчас находится его бабушка. Офицеры, чтобы поддержать мальчика, подарили ему радиоуправляемый автомобиль. Мальчик очень обрадовался подарку и рассказал гостям, что был на необитаемом острове. Несмотря на юный возраст, он по мужски успокаивает своих родных, что все будет хорошо.