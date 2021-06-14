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14.06.2021 04:46
Рубрика: Общество

Задача - умножить

Учебные места в школах Якутска будут создавать за счет нестандартных решений
Текст: Владимир Таюрский
Власти Якутии предприняли попытку решить проблему нехватки школ в столице республики раз и навсегда. Если все получится, через четыре-пять лет про двухсменное обучение в городе можно будет забыть.
Для строительства школы-сада в микрорайоне Якутска Кангалассы придумывать нестандартные решения не пришлось. Здание возводится в рамках мероприятий развития Дальнего Востока. Фото: Андрей Сорокин Для строительства школы-сада в микрорайоне Якутска Кангалассы придумывать нестандартные решения не пришлось. Здание возводится в рамках мероприятий развития Дальнего Востока. Фото: Андрей Сорокин
Для строительства школы-сада в микрорайоне Якутска Кангалассы придумывать нестандартные решения не пришлось. Здание возводится в рамках мероприятий развития Дальнего Востока. Фото: Андрей Сорокин

За десять лет население Якутска возросло почти на 20 процентов. Примерно в той же пропорции увеличилось и число детей, а вот темпы ввода новых школ не поспевали за этим стремительным ростом. В итоге школьников в городе сейчас в два раза больше, чем учебных мест, а миллиардов на строительство школьных зданий нет не только у муниципалитета, но и у республики. Свободных земельных участков тоже в обрез. Тем не менее выход из почти тупиковой ситуации, похоже, нашли.

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По словам главы республики Айсена Николаева, сегодня в некоторых школах города, рассчитанных на 500 человек, обучается по 1500 детей.

- Мы должны иметь в два раза больше школ. Поэтому работаем по нескольким направлениям, - подчеркнул он.

Недавно глава региона и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали соглашение о строительстве объектов образования на основе концессии. Документ предусматривает сотрудничество с самой гос­корпорацией, ее дочерними структурами и банками-партнерами. Главным действующим лицом в этой компании является ООО "ПроШкола" - утвержденный правительством РФ концессионер, с которым регионы и муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения по строительству новых школ без конкурса и рассчитывая на господдержку.

- Уверен, что амбициозная и социально важная задача создания школ может быть реализована только в такой модели, - заявил при подписании соглашения Игорь Шувалов.

В данном случае амбициозная задача заключается в том, чтобы в течение пяти лет построить в регионе десять объектов общего образования на 12,5 тысячи мест. Речь идет преимущественно о Якутске, поскольку в других населенных пунктах рес­публики школы-"тысячницы" не нужны.

Второй подход власти региона сделали непосредственно к федеральному бюджету. И добились от министерства просвещения России одобрения заявки на возведение пристроев к трем переполненным школам в Якутске и пригородах. В общей сложности город получит на это 1,1 миллиарда рублей. Денег хватит на создание 720 дополнительных учебных мест. Пристрои планируется ввести на будущий год.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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А самое необычное решение по созданию дополнительных мест в школах связано со строительством в пригороде Якутска объекта, не имеющего отношения к общему образованию. Его назвали "Суперкампусом", и размещены в нем будут десять училищ, техникумов и колледжей. Общая площадь его составит 86 тысяч квадратных метров, предназначенных под учебно-лабораторные корпуса, мастерские, общежития, помещения для стартапов и коворкинг-центров и многое другое, что необходимо для проживания и обучения студентов.

Задача - в течение пяти лет построить в регионе десять объектов общего образования на 12,5 тысячи мест. Речь идет преимущественно о Якутске

Соль в том, что учреждения профобразования, которые разместятся в новых корпусах, не будут создаваться специально под "Суперкампус". На новое место переедут учебные заведения, которые сейчас базируются в городе. А здания, которые они освободят, это практически готовые школы.

- До 2025 года при успешной реализации проекта по строительству "Суперкампуса" мы планируем на базе наших колледжей создать не менее пяти тысяч школьных мест, - отмечает министр образования республики Михаил Сивцев.

Соглашение о строительстве этого объекта было заключено на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали руководители республиканского агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, ООО "Системные концессии" и Национального центра государственно-частного партнерства. Стоимость "Суперкампуса" составит 11 миллиардов рублей. Это дорого, но одним выстрелом предполагается убить двух зайцев.

Фото: Максим Коротченко
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У Якутска есть опыт ГЧП в сфере подобного строительства, и он вызывает споры. Несколько лет назад по такой системе здесь были введены в эксплуатацию 12 объектов образования - школы, детские сады и библиотека. Они обошлись в обычную цену, но в течение нескольких лет муниципалитет будет арендовать их у частного партнера, прежде чем получить в собственность. А за счет арендной платы их стоимость удвоится.

- У меня срок полномочий закончится, а город все будет платить, - удивилась бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, когда узнала, что ежегодная арендная плата за эти объекты превышает 600 миллионов рублей.

Правда, она признала, что без ГЧП этих школ вообще не было бы.

Особый случай

Еще одна большая современная школа будет построена в пригороде Якутска на средства меценатов. В конце мая Айсен Николаев и учредитель благотворительного фонда "Новый дом" Альберт Авдолян выбрали место для создания образовательного комплекса "Точка будущего". До конца года здесь развернут строительный городок, а 1 сентября 2023-го, в соответствии с планами, комплекс введут в эксплуатацию.

Адаптированный к условиям Якутии объект будет выглядеть так же, как и знаменитая "Точка будущего" в Иркутске, где в состав образовательного комплекса включены детский сад, младшая и старшая школы, спортивно-медицинский, административный, хозяйственный центры и коттеджный поселок для приемных семей. Строительство будет осуществляться на пожертвования Альберта Авдоляна и генерального директора ООО "УК "ЭльгаУголь" Александра Исаева. Бизнесмены договорились внести средства на паритетных началах.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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