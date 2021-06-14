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14.06.2021 05:10

В провинции Хэйлунцзян прошла инвестконференция «Ночь Ябули»

Заместитель секретаря комитета КПК провинции Хэйлунцязн, губернатор провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэн представил потенциал развития провинции на конференции по инвестиционному сотрудничеству "Ночь Ябули".

- В настоящее время наша провинция изучает свои сравнительные преимущества и ускоряет развитие экономики. Новые возможности для бизнеса будут достойны внимания со стороны предпринимателей. Хэйлунцзян обладает богатыми сельскохозяйственными и минеральными ресурсами, имеет потенциал расширения производственных цепочек, - подчеркнул Ху Чаншэн. - Провинция расширяет приоритетные отрасли и развивает новые стратегические сферы. Существуют большие возможности для сотрудничества с Россией в области эффективного сельского хозяйства, графитовой промышленности, туризма, торговли. Перспективна торговли поглотителями двуокиси углерода.

По словам губернатора, Хэйлунцзян обладает сильной научно-технологической базой и имеет широкие возможности для взаимодействия в сфере передовых технологий, таких как большие данные и искусственный интеллект, интернет вещей и облачные вычисления. Кроме того, провинция может привлекать стратегических инвесторов из других районов Китая.

Депутаты ВСНП определили основные этапы развития провинции Хэйлунцзян

- Провинция Хэйлунцзян готова и дальше оптимизировать бизнес-среду, усиливать политическую поддержку, улучшать механизмы обслуживания, строить объекты в промышленных парках, - заявил Ху Чаншэн. - Все это предоставляет предпринимателям полный спектр гарантий, чтобы они спокойно и успешно инвестировали и развивали бизнес.

На конференции "Ночь Ябули" была выпущена карта по привлечению инвестиций в промышленность провинции Хэйлунцзян и представлены возможности для вложений в кукурузную промышленность. Карта показывает инвесторам обзорный план промышленной планировки, построения ключевых производственных цепочек, инвестиционной среды и стоимости проектов в провинции. С ее помощью можно понять экономическое планирование провинции в соответствии с планом XIV пятилетки и на период до 2035 года. В документе определено зонирование городов, выделены основные города экономического развития, региональные центральные города, экологические региональные города, восточные узловые города и четыре угольных города, образующих кластеры.

"Умная" система регистрации предприятий создана в Хэйлунцзяне

В качестве примера можно привести графитовую промышленность. Хэйлунцзян известна как "Графитовая столица" Китая. Распределение ресурсов и масштаб отрасли можно увидеть на термодинамической диаграмме развития графитовой промышленности. В настоящее время годовой операционный доход этой отрасли составляет около 4,6 миллиарда юаней. Согласно плану XIV пятилетки, к 2025 году выручка графитовой промышленности может достигнуть 100 миллиарда юаней. Такие перспективы роста дает огромные возможности для инвестиций в промышленность.

В провинции Хэйлунцзян разработано 905 новых проектов в ключевых инвестиционных отраслях с общим объемом инвестиций более 550 миллиардов юаней.

В Хэйлунцзянской зоне свободной торговли реализуют 40 новых проектов

Инвестиционная карта может отображать данные по отраслям промышленности, городам, кластерам и другим параметрам. Ее также можно использовать для расширенного поиска с помощью интеллектуальных запросов. Помимо прочего в карте разработаны индивидуальные маршруты для проведения инвестиционных исследований по запросу предпринимателей, желающих инвестировать в провинцию Хэйлунцзян. При этом учтены промышленные парки, индустриальные и туристические ресурсы. Персонал агентства по оказанию инвестиционных услуг провинции Хэйлунцзян готов предоставить предпринимателям услуги по организации встреч и сопровождению во время их исследований в провинции.

В ходе конференции по инвестиционному сотрудничеству "Ночь Ябули" было подписано 72 договора на общую сумму 103,5 миллиарда юаней.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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