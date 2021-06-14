Каждая десятая компания в АПК заплатит студентам по 30 тысяч и более

Практически все компании агропромышленного комплекса ждут студентов без опыта работы на оплачиваемую летнюю практику. Семь из десяти работодателей предлагают стажерам зарплату от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый готов платить 30 тысяч и более.

Куда приглашают на стажировку учащихся аграрных вузов или ссузов и сколько им готовы платить, выяснили аналитики "Россельхозбанка". Самые активные работодатели - в Удмуртии и в Пермском крае. Самые ожидаемые специалисты - животноводы.

Бесплатный сервис по поиску персонала, действующий в составе платформы "Свое Фермерство", содержит более десяти тысяч вакансий в сельском хозяйстве. Больше всего вакансий для студентов (13 процентов) разместили аграрии Удмуртии. Следом идут Пермский край, Кировская и Волгоградская области. Довольно много предложений от предприятий Хакасии и Нижегородской области.

Некоторые компании даже обещают предоставить студентам временное жилье на период прохождения практики. Как правило, это предприятия крупного бизнеса. К примеру, холдинг "Русагро" готов принять выпускников на оплачиваемые стажировки с проживанием в разных регионах.

По данным сервиса, 40 процентов стажировок приходится на сферу животноводства. Вакансий для зоотехников и ветеринарных фельдшеров примерно одинаковое количество. Каждое пятое предложение для студентов связано с растениеводством. Здесь наиболее востребованы агрономы, овощеводы и цветоводы.

Четверть стажировок рассчитана на будущих трактористов или водителей. Остальные предложения распределились поровну между рыбоводами, операторами по искусственному осеменению, лаборантами и технологами.

- Летняя подработка дает молодым специалистам возможность получить полезный опыт на площадках крупных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Стоит отметить, что на платформе студенты могут откликнуться на предложения онлайн, заполнив резюме по удобному шаблону, - отметила замдиректора Центра развития финансовых технологий "Россельхозбанка" Любовь Любаева.