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14.06.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Каждая десятая компания в АПК заплатит студентам по 30 тысяч и более

Текст: Татьяна Ткачёва
Практически все компании агропромышленного комплекса ждут студентов без опыта работы на оплачиваемую летнюю практику. Семь из десяти работодателей предлагают стажерам зарплату от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый готов платить 30 тысяч и более.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Куда приглашают на стажировку учащихся аграрных вузов или ссузов и сколько им готовы платить, выяснили аналитики "Россельхозбанка". Самые активные работодатели - в Удмуртии и в Пермском крае. Самые ожидаемые специалисты - животноводы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Бесплатный сервис по поиску персонала, действующий в составе платформы "Свое Фермерство", содержит более десяти тысяч вакансий в сельском хозяйстве. Больше всего вакансий для студентов (13 процентов) разместили аграрии Удмуртии. Следом идут Пермский край, Кировская и Волгоградская области. Довольно много предложений от предприятий Хакасии и Нижегородской области.

Некоторые компании даже обещают предоставить студентам временное жилье на период прохождения практики. Как правило, это предприятия крупного бизнеса. К примеру, холдинг "Русагро" готов принять выпускников на оплачиваемые стажировки с проживанием в разных регионах.

По данным сервиса, 40 процентов стажировок приходится на сферу животноводства. Вакансий для зоотехников и ветеринарных фельдшеров примерно одинаковое количество. Каждое пятое предложение для студентов связано с растениеводством. Здесь наиболее востребованы агрономы, овощеводы и цветоводы.

Четверть стажировок рассчитана на будущих трактористов или водителей. Остальные предложения распределились поровну между рыбоводами, операторами по искусственному осеменению, лаборантами и технологами.

На что готовы уральские работодатели, чтобы заманить молодых агрономов

- Летняя подработка дает молодым специалистам возможность получить полезный опыт на площадках крупных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Стоит отметить, что на платформе студенты могут откликнуться на предложения онлайн, заполнив резюме по удобному шаблону, - отметила замдиректора Центра развития финансовых технологий "Россельхозбанка" Любовь Любаева.

В регионах Экономика Работа Занятость Экономика АПК Компании Финансы Россельхозбанк Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Восточная Сибирь ПФО Удмуртия ПФО Пермский край ПФО Кировская область ЮФО Волгоградская область СФО Хакасия Рынок труда

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