Уфимские власти заключат соглашение с операторами кикшеринга

Ситуация, сложившаяся в Уфе с использованием электросамокатов, которые заполонили весь город, требует безотлагательного решения, и сделать это возможно лишь при взаимодействии властей и компаний по прокату электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Так можно сформулировать итоги ряда совещаний, прошедших в Государственном Собрании - Курултае Республики Башкортостан. На последнем наконец было достигнуто понимание, в каком направлении двигаться.

Запрещать - не выход. Все понимают, что СИМ - это удобно, экологично, их использование снимает нагрузку с общественного транспорта, а в условиях пандемии коронавирусной инфекции снижает частоту контактов между людьми. Многие уже ездят на электросамокатах на работу или учебу. И в то же время необходимо обеспечить безопасность как пешеходов, так и самих "ездоков". Нужны четкие правила и санкции за их нарушение.

- В поиске решений заинтересованы все. В ближайшее время администрация Уфы сформирует межведомственную комиссию с привлечением компаний по аренде самокатов. Заинтересованные стороны заключат соглашение и будут совместно работать над повышением безопасности всех участников дорожного движения с учетом интересов граждан и бизнеса, - прокомментировал итоги спикер республиканского парламента Константин Толкачев. - Очевидно, что предпринимателям тоже мешает неопределенность. Они ждут установления правил игры, чтобы на их основе выстроить бизнес-модель и избавиться от имиджа злодеев.

Кстати, компании кикшеринга уже принимают меры по снижению травматизма и наведению порядка на городских улицах. В рамках соглашения в эту работу на системной основе включатся все участники рынка.

- Регулирование затронет все "болевые точки", - отметил зампредседателя госсобрания РБ Рустам Ишмухаметов. - Существует техническая возможность с помощью GPS-трекинга ограничивать скорость электросамокатов в определенных зонах. Настройка минимально допустимого веса человека отчасти решит проблему использования электросамокатов детьми. Штрафы за оставление СИМ в произвольных местах со временем помогут навести порядок на тротуарах. Непосредственный контроль на улицах решит еще ряд вопросов. От самих компаний кикшеринга поступило предложение установить квоты по количеству электросамокатов на каждого оператора, чтобы хаос не создавался избыточностью. Но эти и другие частные вопросы участники рынка будут уже прорабатывать совместно в рамках соглашения.

При этом решение оперативных задач не отменяет необходимости менять инфраструктуру.

- Вчера были велосипеды, сегодня электросамокаты, завтра появится что-то еще. Индивидуальная мобильность будет трендом, и с ним нужно считаться, - подчеркнул Константин Толкачев. - В долгосрочной перспективе нарисованные велодорожки не выход. Новые территории необходимо проектировать с учетом такой потребности, а существующую инфраструктуру менять по мере финансовых возможностей.

Предполагается, что соглашение, выработанное в Уфе, станет ориентиром для других городов Башкортостана, где ситуация с использованием средств индивидуальной мобильности еще не достигла "точки кипения".