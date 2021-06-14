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14.06.2021 19:31

Река разгулялась

В Самаре на самой протяженной волжской набережной стартовал "ВолгаФест"
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
В эти дни в Самарской области проходит "ВолгаФест" - единственный в России фестиваль набережных. В текущем году он охватит не только Самару с ее самой длинной в Европе набережной, но и другие города, где построены новые волжские променады.
Один из моментов фестиваля: красавицы-русалки продефилировали под шатром, напоминающим речной прибой. Фото: Ирина Чечурина Один из моментов фестиваля: красавицы-русалки продефилировали под шатром, напоминающим речной прибой. Фото: Ирина Чечурина
Один из моментов фестиваля: красавицы-русалки продефилировали под шатром, напоминающим речной прибой. Фото: Ирина Чечурина

Апогеем фееричного действа станет заход над Волгой известного германского канатоходца Фриди Кюне: он пройдет по натянутому на высоте 40 метров тросу длиной 1,7 километра. Планируется, что на воде эквилибриста сопроводит катер, с которого будут вести трансляцию и беседовать со спортсменом.

Фото: Валерио Патрукко
Фото: в Нижнем Новгороде прошел первый фестиваль "Столица закатов"

Впрочем, и на земле, а точнее на набережной и территории самарских пляжей публике скучать также не придется. Вниманию зрителей будут представлены концерты, перформансы, балет на песке и огненное шоу, поэтические батлы и мастер-классы, а также инсталляции и импровизации в природно-рукотворных ландшафтах.

В этом году к Самаре впервые присоединились и крупные города региона - Тольятти, Сызрань, Октябрьск, Жигулевск, где также были построены современные набережные. А потому желающим погрузиться в постоянно меняющееся действо приходится перемещаться с площадки на площадку. Самокаты и велосипеды - им не в помощь: на время праздника их движения по набережной из соображений безопасности запрещено.

Активная фаза фестиваля стартовала в День России, а потом Самару охватили сразу два праздника: один - на главной площади города имени Куйбышева, а второй - на набережной. Последнюю наводнили фигуры верблюдов, ведь прежде в городе для перевозки грузов их использовали едва ли не чаще, чем лошадей и быков.

В этом году к Самаре присоединились Тольятти, Сызрань, Октябрьск и Жигулевск, где также были построены современные набережные

На берегу собрано невиданное доселе количество старых кораблей и морских снастей. Эти осколки прошлого искали по всей Волге и свозили в Самару, чтобы показать непрерывность течения не только времени, но и Волги, которая объединяет расположенные на ее берегах города. На фестивале они представлены в резиденции волжских городов на спуске к реке - это павильоны Ульяновска, Саратова, Казани и Нижнего Новгорода, где проходят постоянные экскурсии.

А ближе к воде работают мастера древних ремесел - например, по изготовлению из цельного куска дерева лодок-долбленок. Зачарованные этим действом участники фестиваля даже предлагают вернуть из прошлого один из символов Великой русской реки - суда беляны. Это целый плавучий дом, собранный из бревен. В давние времена по Волге беляны транспортировали лес. Сначала бревна собирали воедино и на получившемся плоту шли по высокой воде до места назначения, где конструкцию разбирали. Привезенный таким образом лесоматериал шел на любые постройки. Инициаторы проекта "Беляна" хотят создать такое судно и использовать его как плавучую сцену. Самарский губернатор Дмитрий Азаров, посетивший фестивальный городок на песке и ознакомившийся с проектом, идею поддержал.

Фото: Анна Шепелева/РГ
В Самаре на набережной возвели арт-объект в виде забора-лабиринта

Вернулись в Самару и бурлаки. Ряженые в рваные рубахи местные актеры, объединившись в артели, тянули тяжелые доски вдоль кромки воды, загребая босыми ногами песок. Их "каторжный" труд вызывал добрый смех отдыхающих. Как и в прежние времена на "лечение" страждущих стали принимать знаменитые самарские кумысолечебницы.

Горожане уже сняли фестивальную набережную с высоты птичьего полета, откуда виден весь масштаб "ВолгаФеста" - плавучая сцена, амфитеатр и огромный костер, отсылающий зрителей к древним языческим временам. Присоединиться к празднику можно на телеграм-канале "ВолгаФест-2021". А лучше приехать в Самару, ведь праздник в этом году продлится до 20 июня.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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