Горят резервуары АЗС. При взрыве в Новосибирске пострадали 6 человек

Шесть человек пострадали в результате пожара на автозаправочной станции в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области подтверждают, что сегодня вечером на АЗС, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, 60, по неустановленной пока причине произошло возгорание, сопровождавшееся взрывами резервуаров с топливом, в том числе газомоторным.

Участок Гусинобродского шоссе от въезда к торговому центру "Дружба" до улицы Доватора перекрыт, к месту ЧП прибывают экстренные службы. Пожарным приходится тушить пожар с дальнего безопасного расстояния.

В региональном МЧС пока располагают информацией о четырех пострадавших, которые госпитализированы в ожоговый центр.