В алтайском селе при пожаре погибли трое детей

Трое детей стали жертвами пожара в селе Анос Республики Алтай. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило 14 июня в 15.31 местного времени.

Ближайшее пожарное подразделение находится приблизительно в 20 километрах от села, тем не менее, уже в 15.52 в Анос прибыли три пожарных автомобиля. В тушении были задействованы девять человек, в том числе добровольная пожарная команда "Турсиб". На месте происшествия звено газодымозащитной службы обнаружило трех погибших детей в возрасте от трех до семи лет.

В село выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай полковник Андрей Бурлаков.