В Горном Алтае отсняли пейзажи для корейского кино

В Горном Алтае на днях завершили работу сотрудники FilmspbTV из Санкт-Петербурга. Эта компания уже десяток лет специализируется на обеспечении телевизионных съемок для иностранных съемочных групп.

На сей раз заказ поступил их Республики Корея - пейзажные съемки Горного Алтая понадобились для сюжета корейской исторической полнометражной драмы.

Сами корейцы не смогли прилететь из-за ковидных ограничений. Обеспечение работы питерских кинематографистов взяла на себя барнаульская турфирма "Плот".

- Это были три дня очень интенсивной работы, - рассказал "РГ" директор турфирмы Александр Смирнов. - Работали с 7 утра до двух ночи. По техзаданию заказчиков надо было снять Гейзеровое озеро в безлюдное время (а туристы туда с раннего утра тянутся), закатное солнце на фоне гор, поляну с цветущими огоньками, несколько панорам и даже звездное небо. Весь отснятый материал отправлялся по интернету корейцам, и те сообщали, что нужно доснять или переснять. Для меня все было интересно: организовывать, составлять маршрут, наблюдать за работой, общаться.