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14.06.2021 10:40
Рубрика: Культура

В Горном Алтае отсняли пейзажи для корейского кино

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
В Горном Алтае на днях завершили работу сотрудники FilmspbTV из Санкт-Петербурга. Эта компания уже десяток лет специализируется на обеспечении телевизионных съемок для иностранных съемочных групп.
Фото: Александр Смирнов Фото: Александр Смирнов
Фото: Александр Смирнов

На сей раз заказ поступил их Республики Корея - пейзажные съемки Горного Алтая понадобились для сюжета корейской исторической полнометражной драмы.

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Сами корейцы не смогли прилететь из-за ковидных ограничений. Обеспечение работы питерских кинематографистов взяла на себя барнаульская турфирма "Плот".

- Это были три дня очень интенсивной работы, - рассказал "РГ" директор турфирмы Александр Смирнов. - Работали с 7 утра до двух ночи. По техзаданию заказчиков надо было снять Гейзеровое озеро в безлюдное время (а туристы туда с раннего утра тянутся), закатное солнце на фоне гор, поляну с цветущими огоньками, несколько панорам и даже звездное небо. Весь отснятый материал отправлялся по интернету корейцам, и те сообщали, что нужно доснять или переснять. Для меня все было интересно: организовывать, составлять маршрут, наблюдать за работой, общаться.

В регионах Культура Кино и ТВ Мировое кино Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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