На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске

Сегодня жители Ставрополья вспомнили скорбную дату: прошло ровно 26 лет со дня крупного захвата заложников в буденновской больнице.

"С годами боль этих потерь не утихла, - написал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - 14 июня - это символ нашей скорби по всем безвинно погибшим. И нашего единения против терроризма и идеологии ненависти и разрушения, которая его порождает. Пусть черные дни июня 95-го года не повторятся никогда. И пусть всегда на нашей земле будет мир".

Сегодня в городе прошли памятные акции: панихиды по погибшим и траурные митинги во на территории больницы, во дворе ОВД и на аллее Памяти. "Хорошо помню тот день, мой папа тогда работал в милиции и был на службе и несколько дней мы не знали жив ли он, помню, как он упал передо мной на колени и обнял, помню всю рубашку с кровью, очень страшно...Светлая и вечная память погибшим", "Страшный день! Я уехала с рынка за пять минут до их появления. Я видела их на дороге. Мурашки по коже! Терроризм - это страшно!", - делятся своими воспоминаниями о той трагедии жители края в соцсетях.

На момент нападения банды Басаева в больнице находилось 450 человек медперсонала и 650 пациентов, которые тоже стали заложниками. Боевики заминировали подвальные помещения, куда согнали людей, а также расположенную вблизи главного корпуса больницы кислородную станцию с наполненными кислородными баками.

В первый день бандиты "показательно" расстреляли шесть человек перед зданием главного корпуса больницы. Всего погибли 129 человек - среди них сотрудники милиции, военнослужащие и мирные граждане, еще 415 человек получили огнестрельные ранения. Было сожжено или разрушено более 160 зданий (в том числе Дом детского творчества), общий ущерб составил более 95 миллиардов рублей.

После теракта в Буденновске в России был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий идти на политические уступки террористам. К 14 июня 2005 года 30 участников напавшего на больницу отряда были убиты, 20 боевиков были осуждены.