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14.06.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Бери "Шанель"

Суд заставил бизнесмена заплатить за поддельную брендовую сумку по цене настоящей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
Арбитражный суд Вологодской области освободил местного предпринимателя от административной ответственности за продажу поддельных товаров. Но хеппи-энда для продавца контрафакта не вышло: после устного замечания его обязали заплатить 254 тысячи рублей в качестве компенсации владельцам знаменитого бренда.

При этом пара обуви от "Шанель" в его магазине смешных цен стоила 269 рублей. Четыре женских шарфа той же марки продавались по цене 189 рублей. А сумку известного бренда модницы могли купить всего за 229 рублей. Без лишних нулей.

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К сожалению для продавца и покупателей, наследники Коко Шанель не оценили юмора. Может быть, кто-то из них или их подручных зашел в магазин в Череповце и ужаснулся. Потому что цены на настоящий товар должны кусаться, а не умилять. На предпринимателя написали заявление в полицию. Та согласилась, что налицо состав административного правонарушения, и направила материалы в суд.

В свою очередь судьи, посмеявшись над ценами, отказали в привлечении предпринимателя к административной ответственности по причине малозначительности правонарушения. Суд ограничился устным замечанием.

Однако даже малозначительное правонарушение все равно остается нарушением. Так что радоваться бизнесмену было рано. Ведь суд хотя и закрыл дело, но юридически признал: да, шарфы и сумки продавались с нарушением закона. А это дало повод владельцам бренда выставить счет хозяину магазина смешных цен.

Как объясняют в суде, размер убытков был определен исходя из рыночных цен на оригинальную продукцию на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции.

Проще говоря, логика такова: если бы рядовой покупатель не мог купить сумку за 229 рублей, то пошел бы и купил точно такую же за 100 тысяч. Обычное дело, все так поступают.

В магазине сумка с громким брендом стоила 229 рублей. Без нулей. Без лицензии

Если бы человек, которому срочно потребовались фирменные ботинки, шарфы и сумочка, проскочил мимо магазина смешных цен и зашел в бутик с лицензированным товаром, вся экипировка обошлась бы ему в 254 тысячи рублей.

Вот эти деньги и взыскали с продавца веселого контрафакта.

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Возможно, такой подход покажется кому-то излишне жестким и совсем не смешным. Однако многие юристы уверены в том, что защита интеллектуальной собственности - дело чрезвычайно серьезное. Так что шутки в сторону: продавать дешевые сумочки может оказаться слишком дорогим удовольствием.

Если юристы, защищающие честь известных марок, не остановятся на победе над магазином в Череповце, есть вероятность, что и нам, простым покупателям, придется отвыкать от звонких лейблов на недорогих вещах. Кто нам их продаст, когда все будут бояться потом заплатить за подделку по красной цене?

"Суд, на основании подпункта статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об обоснованности размера убытков в заявленном размере и удовлетворил иск полностью", - подчеркнули в Арбитражном суде. Само дело включено в обзор судебной практики по спорам, связанным с охраной интеллектуальной собственности.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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