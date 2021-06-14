В Петербурге объявили в розыск главного российского юмориста

В концертно-выставочном пространстве Дома-музея Ф.И. Шаляпина разместилась интересная выставка о советских комиках - "Кто ты, папа русского стендапа?". Стендаперов еще недавно называли юмористами и сатириками, артистами эстрады, разговорного жанра, комиками. А стендап был юмористической миниатюрой, репризой, скетчем. Сейчас это комедийное искусство популярно и стало главным жанром в российском юморе. Выставку назвали детективной. Почему?

Их разыскивают на выставке

Папу российского стендапа ищут на большой детективной доске. Фото: Пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства

"Папу русского стендапа, - поясняет куратор выставки Екатерина Сотникова, - мы ищем среди артистов эстрадного разговорного жанра, театров и писателей. Посетителям предоставлена возможность самостоятельно провести расследование, изучить нашу детективную доску, разглядеть вещественные доказательства в витринах и на стенах, профили главных героев на окнах".

На стене - большая детективная доска. Кого только ни увидишь на фотографиях! Хазанов, Винокур, Оганезов, Арканов, Трушкин, Жванецкий. Выступал на эстраде Сергей Юрский. Любовь Полищук начинала свой в московском "Мюзик-Холле". Александр Филиппенко, блестящий декламатор, играл в студенческой команде КВН МФТИ, эстрадных моноспектаклях и выступал в передаче "Вокруг смеха". Все это сделало его популярность всенародной.

В СССР был развит парный конферанс: Тарапунькаи Штепсель (дуэт существовал 40 лет), Миров (он начинал еще в московском театре "Синяя блуза") и Новицкий (популярные сатирики 1960-1970-х), Миронова и Менакер, Шуров и Рыкунин. Забытые имена артистов эстрады: Ад и Мар, братья Лепянские, Петр Муравский (был одним из самых известных в довоенное время конферансье). Рину Зеленую можно назвать "мамой стендапа". Знаменитая артистка эстрады, мастер имитации детской речи, выступала со своими рассказами на вечерах и в капустниках.

"Взгляните на папки "Дело", посвященные нашему расследованию, - продолжает экскурсию Екатерина Сотникова. - Можно погрузиться в чтение статей из журналов сатиры и юмора "Красный перец", "Крокодил", которые выходили в СССР. Газетные рецензии, своеобразные портфолио артистов, есть возможность изучать критику того времени".

Выбрать "папу" российского стендапа можно с помощью входного билета, который оформлен, как бюллетень избирателя. Итоги выборов решено подводить в конце каждого месяца. Лидирующие позиции сейчас занимают Михаил Задорнов, Михаил Жванецкий и Аркадий Райкин. Некоторые посетители проголосовали за "маму" стендапа - Рину Зеленую.

"Необыкновенный концерт" на спичках

На выставке стендаперов скучно не бывает. Фото: Пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства

Благодаря этому вернисажу узнаем, что раскованные формы общения со зрителями использовались еще в начале ХХ века.

Например, в Петрограде - Ленинграде в начале 1920-х годовсуществовалтеатр "Вольная комедия" под руководством Николая Петрова. Большой популярностью пользовалось открытое при нем кабаре "Балаганчик" (представлена его афиша).

Публика впервые видит рисунки, шаржи, афиши, фото, театральные и концертные программки, документыАркадия Райкина, Николая Смирнова-Сокольского, ПетраМуравского, Марии Мироновой и других артистов.

На выставке есть подлинные вещи Аркадия Райкина - очки, галстук-бабочка, который артист надевал на сцену в одном из последних спектаклей. Эстрадный костюм Николая Смирнова-Сокольского. УголокИраклия Андроникова, мастера художественного рассказа. С интересом публика разглядываетподарочные спичечные наборы,посвященные Аркадию Райкину, "Необыкновенному концерту" - легендарному спектаклю Театра кукол Сергея Образцова.

Мы были одиночками

Семен Альтов: Я мог бы быть дедушкой стендапа - более 40 лет этим занимаюсь. Фото: Пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства

В центре экспозиции - эстрадная сцена. На ней проходят стендап-вечера с участием как мэтров эстрадного жанра, так и молодых стендап-комиков. На выставке мы встретились с писателем Семеном Альтовым.

Семен Теодорович, говорят, вы приготовили для зрителей сюрприз?

Семен Альтов: Сюрприз? Сюрприз - то, что я сюда своими ногами пришел. А вообще, первого июля у меня выступление во Дворце искусств Ленинградской области. И мне необходимо опробовать на слух новые вещи, которые я написал. В большом зале это рискованно, а на площадке поменьше - сам бог велел. Здесь в музее Шаляпина мне предоставили такую возможность.

Вы себя видели на детективной доске?

Семен Альтов: (Рассмеялся - прим.ред.). Я себя вижу в зеркале уже больше 70 лет.

Там ваше фото, черно-белое.

Семен Альтов: Да, молодой парень, стендапер из прошлого. Этой фотографии лет 40, думаю. Если сравнить количество волос на голове тут и там… Видите, мы все выходили на сцену с бумажками, читали свои рассказы: вот Жванецкий, Задорнов. Сегодня другая подача. Листком ребята не прикрываются.

С кем из тех, кто на фото, вы вместе выступали?

Семен Альтов: Мы были одиночками. В одном сборном концерте участвовали - такое бывало практически со всеми.

Юмористов старой школы возмущают нынешние стендаперы. Почему?

Семен Альтов: Именно потому, что они - старой школы. Возраст отсекает одно поколение от другого. Когда мы появились, предыдущее поколение тоже настороженно смотрело на нас. Так происходит всегда.

Сегодня жизнь на других скоростях и юмор соответствует этому темпу. Иная частота и кучность реприз. Главная и единственная задача - чтобы было смешно. Люди моего возраста не всегда поспевают за бойкостью выступающих. К тому же у нас все-таки были представления о неловкости, стыде, пошлости.

А сейчас, поскольку это коммерческая история, вопрос этики не стоит. Хотя много талантливых стендаперов, в том числе девушек. Но грубость делает женщину мужественной, а это не украшает. Хочется верить, что между мужчиной и женщиной есть различия. Пока еще есть.

В их возрасте у нас были истории, сюжеты, мы что-то хотели сказать, а потом получить деньги. Теперь, по-моему, наоборот, главное - деньги. В прошлом зрители помнили, о чем говорилось в рассказе. Путаясь, смеясь, пересказывали. Сегодня, пока слушаешь, очень смешно. Но вряд ли что-то удастся вспомнить, поскольку нет истории. Пулеметная очередь остроумных, иногда - умных или не очень реприз.

А кто папа российского стендапа, по вашему мнению? Может, вы?

Семен Альтов: Нет. Хотя я мог быть дедушкой стендапа - более 40 лет этим занимаюсь. Кроме меня, наверное, большинство представленных здесь на выставке имен уже никому неизвестно.

Многие не знают, кто такой Аркадий Райкин. Печальный, но естественный процесс. Нынешние звезды стендапа тоже не мальчики - им под 40 и более. А где-то в колясках лежат с сосками малыши, которые придут им на смену. И какова будет скорость, насколько будут смешны и умны их номера, что будет спустя 20-30 лет, никто не предскажет. Будущее непредсказуемо, чем и прекрасно.