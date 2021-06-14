В Петербурге объявили в розыск главного российского юмориста

Новости

Экологи рассказали, почему нельзя выбрасывать зажигалки в мусорные баки 06:30
В США заявили, что Байден на встрече в Женеве будет искать общие интересы 06:15
Один из пострадавших при стрельбе в Остине скончался от ранений 05:39
Российские вакцины от COVID-19 прошли испытания по оценке влияния на потомство 05:24
Состояние найденного на Ханке трехлетнего ребенка улучшилось 04:17
В Роспотребнадзоре опровергли вероятность заболеть COVID-19 из-за вакцины 03:41
В Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения из-за COVID-19 01:36
Шевченко: Третий мяч мы могли и не пропускать 01:13
Голевая передача Кучерова не спасла "молнии" от поражения в матче с "Айлендерс" 01:00
Пушков объяснил лаконичный ответ Байдена о давлении США на Путина 00:56
Испания - Швеция - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
Санкции США против российского госдолга вступили в силу 00:01
Мясников прокомментировал розыгрыш автомобилей для привившихся москвичей 13.06.2021
Роспотребнадзор нашел нарушения почти в трети кафе в Москве 13.06.2021
Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом 13.06.2021
ВОЗ: Количество случаев коронавируса в мире превысило 175 миллионов 13.06.2021
Нидерланды - Украина - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 13.06.2021
В США уничтожат миллионы доз вакцины от COVID-19 13.06.2021
В парках Москвы из-за COVID-19 запретили сидеть на лавочках и в беседках 13.06.2021
Россияне Смаль и Бедрин попали на подиум в немецкой "Формуле-4" 13.06.2021
Промоутер Дон Кинг требует с Поветкина 6,5 млн долларов 13.06.2021
ЦБ РФ дал рекомендации по работе банков Москвы с 16 по 18 июня 13.06.2021
Макрон и Джонсон повздорили из-за сосисок и Brexit 13.06.2021
Святые на букву "С": вышел новый том "Православной энциклопедии" 13.06.2021
Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснила изменение симптомов COVID-19 13.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
14.06.2021 06:00
Рубрика: Культура

В Петербурге объявили в розыск главного российского юмориста

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В концертно-выставочном пространстве Дома-музея Ф.И. Шаляпина разместилась интересная выставка о советских комиках - "Кто ты, папа русского стендапа?". Стендаперов еще недавно называли юмористами и сатириками, артистами эстрады, разговорного жанра, комиками. А стендап был юмористической миниатюрой, репризой, скетчем. Сейчас это комедийное искусство популярно и стало главным жанром в российском юморе. Выставку назвали детективной. Почему?

Их разыскивают на выставке

Папу российского стендапа ищут на большой детективной доске. Фото: Пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства

"Папу русского стендапа, - поясняет куратор выставки Екатерина Сотникова, - мы ищем среди артистов эстрадного разговорного жанра, театров и писателей. Посетителям предоставлена возможность самостоятельно провести расследование, изучить нашу детективную доску, разглядеть вещественные доказательства в витринах и на стенах, профили главных героев на окнах".

Фото: Сергей Николаев/РГ
Боярский и Соколова появились на Аллее звезд в Петербурге

На стене - большая детективная доска. Кого только ни увидишь на фотографиях! Хазанов, Винокур, Оганезов, Арканов, Трушкин, Жванецкий. Выступал на эстраде Сергей Юрский. Любовь Полищук начинала свой в московском "Мюзик-Холле". Александр Филиппенко, блестящий декламатор, играл в студенческой команде КВН МФТИ, эстрадных моноспектаклях и выступал в передаче "Вокруг смеха". Все это сделало его популярность всенародной.

В СССР был развит парный конферанс: Тарапунькаи Штепсель (дуэт существовал 40 лет), Миров (он начинал еще в московском театре "Синяя блуза") и Новицкий (популярные сатирики 1960-1970-х), Миронова и Менакер, Шуров и Рыкунин. Забытые имена артистов эстрады: Ад и Мар, братья Лепянские, Петр Муравский (был одним из самых известных в довоенное время конферансье). Рину Зеленую можно назвать "мамой стендапа". Знаменитая артистка эстрады, мастер имитации детской речи, выступала со своими рассказами на вечерах и в капустниках.

"Взгляните на папки "Дело", посвященные нашему расследованию, - продолжает экскурсию Екатерина Сотникова. - Можно погрузиться в чтение статей из журналов сатиры и юмора "Красный перец", "Крокодил", которые выходили в СССР. Газетные рецензии, своеобразные портфолио артистов, есть возможность изучать критику того времени".

Выбрать "папу" российского стендапа можно с помощью входного билета, который оформлен, как бюллетень избирателя. Итоги выборов решено подводить в конце каждого месяца. Лидирующие позиции сейчас занимают Михаил Задорнов, Михаил Жванецкий и Аркадий Райкин. Некоторые посетители проголосовали за "маму" стендапа - Рину Зеленую.

"Необыкновенный концерт" на спичках

На выставке стендаперов скучно не бывает. Фото: Пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства

Благодаря этому вернисажу узнаем, что раскованные формы общения со зрителями использовались еще в начале ХХ века.

Например, в Петрограде - Ленинграде в начале 1920-х годовсуществовалтеатр "Вольная комедия" под руководством Николая Петрова. Большой популярностью пользовалось открытое при нем кабаре "Балаганчик" (представлена его афиша).

Фото: Юрий Богомаз / Театр "Приют комедианта"
Алексей Франдетти поставил в Петербурге мюзикл "Дорогой мистер Смит"

Публика впервые видит рисунки, шаржи, афиши, фото, театральные и концертные программки, документыАркадия Райкина, Николая Смирнова-Сокольского, ПетраМуравского, Марии Мироновой и других артистов.

На выставке есть подлинные вещи Аркадия Райкина - очки, галстук-бабочка, который артист надевал на сцену в одном из последних спектаклей. Эстрадный костюм Николая Смирнова-Сокольского. УголокИраклия Андроникова, мастера художественного рассказа. С интересом публика разглядываетподарочные спичечные наборы,посвященные Аркадию Райкину, "Необыкновенному концерту" - легендарному спектаклю Театра кукол Сергея Образцова.

Мы были одиночками

Семен Альтов: Я мог бы быть дедушкой стендапа - более 40 лет этим занимаюсь. Фото: Пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства

В центре экспозиции - эстрадная сцена. На ней проходят стендап-вечера с участием как мэтров эстрадного жанра, так и молодых стендап-комиков. На выставке мы встретились с писателем Семеном Альтовым.

Семен Теодорович, говорят, вы приготовили для зрителей сюрприз?

Семен Альтов: Сюрприз? Сюрприз - то, что я сюда своими ногами пришел. А вообще, первого июля у меня выступление во Дворце искусств Ленинградской области. И мне необходимо опробовать на слух новые вещи, которые я написал. В большом зале это рискованно, а на площадке поменьше - сам бог велел. Здесь в музее Шаляпина мне предоставили такую возможность.

Вы себя видели на детективной доске?

Семен Альтов: (Рассмеялся - прим.ред.). Я себя вижу в зеркале уже больше 70 лет.

Там ваше фото, черно-белое.

Семен Альтов: Да, молодой парень, стендапер из прошлого. Этой фотографии лет 40, думаю. Если сравнить количество волос на голове тут и там… Видите, мы все выходили на сцену с бумажками, читали свои рассказы: вот Жванецкий, Задорнов. Сегодня другая подача. Листком ребята не прикрываются.

С кем из тех, кто на фото, вы вместе выступали?

Семен Альтов: Мы были одиночками. В одном сборном концерте участвовали - такое бывало практически со всеми.

Юмористов старой школы возмущают нынешние стендаперы. Почему?

Семен Альтов: Именно потому, что они - старой школы. Возраст отсекает одно поколение от другого. Когда мы появились, предыдущее поколение тоже настороженно смотрело на нас. Так происходит всегда.

Фото: Киностудия "Лендок"
В прокат выходит детектив о российских ученых-полярниках "Архипелаг"

Сегодня жизнь на других скоростях и юмор соответствует этому темпу. Иная частота и кучность реприз. Главная и единственная задача - чтобы было смешно. Люди моего возраста не всегда поспевают за бойкостью выступающих. К тому же у нас все-таки были представления о неловкости, стыде, пошлости.

А сейчас, поскольку это коммерческая история, вопрос этики не стоит. Хотя много талантливых стендаперов, в том числе девушек. Но грубость делает женщину мужественной, а это не украшает. Хочется верить, что между мужчиной и женщиной есть различия. Пока еще есть.

В их возрасте у нас были истории, сюжеты, мы что-то хотели сказать, а потом получить деньги. Теперь, по-моему, наоборот, главное - деньги. В прошлом зрители помнили, о чем говорилось в рассказе. Путаясь, смеясь, пересказывали. Сегодня, пока слушаешь, очень смешно. Но вряд ли что-то удастся вспомнить, поскольку нет истории. Пулеметная очередь остроумных, иногда - умных или не очень реприз.

А кто папа российского стендапа, по вашему мнению? Может, вы?

Семен Альтов: Нет. Хотя я мог быть дедушкой стендапа - более 40 лет этим занимаюсь. Кроме меня, наверное, большинство представленных здесь на выставке имен уже никому неизвестно.

Многие не знают, кто такой Аркадий Райкин. Печальный, но естественный процесс. Нынешние звезды стендапа тоже не мальчики - им под 40 и более. А где-то в колясках лежат с сосками малыши, которые придут им на смену. И какова будет скорость, насколько будут смешны и умны их номера, что будет спустя 20-30 лет, никто не предскажет. Будущее непредсказуемо, чем и прекрасно.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

Главное сегодня

Путин: Компании из США хотят работать у нас, но их за уши вытаскивают с рынка
В Израиле сформировано новое правительство
В Роспотребнадзоре опровергли вероятность заболеть COVID-19 из-за вакцины
В Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения из-за COVID-19
Кабмин направит еще 4,5 млрд рублей на детский кешбэк
Зачем классический театр приглашает на сцену инфлюенсеров
Фильм "Реальная история мальчика-волчонка" взывает к пониманию