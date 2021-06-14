Загадки пещер Ленинградской области откроются туристам

Экотропы к пещерным комплексам Соканлинна и Колилинна (Выборгский район Ленинградской области) предлагают создать петербургские спелеологи. Новый маршрут станет частью маршрутного проекта, в который войдут подземные объекты Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии.

О загадках подземелий и возможности использовать пещеры как объекты туристической сферы "РГ" рассказал Антон Юшко, спелеолог, председатель Комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения Русского географического общества.

Комплексы Соканлинна и Колилинна - бывшие горные разработки, как, например, знаменитые Саблинские пещеры, горный парк Рускеала?

Антон Юшко: Мы с коллегами придерживаемся версии естественного происхождения, хотя у одной из пещер сложная морфология, действительно, отдалённо напоминающая горную выработку. Как вариант, естественные пещеры могли быть модифицированы руками человека. Есть предположение, что здесь жили люди со времени отступления ледника. Пещеры расположены в скальных гранитных массивах, а это большая редкость. Ведь обычно природные пещеры образуются в более мягких породах, например, в известняках, как в Крыму, или в гипсах, как в Архангельской области. В прошлом году на территории комплекса был обнаружен и описан петроглиф.

Что он изображает?

Антон Юшко: Лодку, человека в лодке, сети, в которые попалась то ли рыба, то ли нерпа, то ли русалка (ну, последний вариант - более сказочный, зато - привлекательный для туриста). Петроглиф изучают специалисты Института материальной культуры РАН.

Петроглиф - подтверждение того, что пещеры Ленобласти были обитаемы в эпоху палеолита?

Антон Юшко: Это неправильная точка зрения: что петроглиф - обязательно глубокая древность. Петроглиф - рисунок на камне, и может быть нанесен в любую эпоху. Данный конкретный рисунок более вероятно относится к средневековью или еще более позднему периоду. Но с какого времени здесь стали появляться люди - большой вопрос к археологам.

Мы же с коллегами и партнерами Русского географического общества будем прорабатывать вопрос именно создания экотропы. Чтобы были сделаны настилы, защищающие от вытаптывания ценные виды северных трав, мхов, лишайников, корни деревьев. Нужно проложить безопасные маршруты с инфостендами, сделать смотровые площадки. Одна из компаний получила разрешение на создание неподалеку от пещер глэмпинга (палаточного кемпинга), то есть турист сможет останавливаться на ночевку, и на следующий день посетить еще какие-то объекты. И мы можем подготовить экскурсоводов из числа местного населения (рядом находится поселок Красный Сокол). Это тоже, кстати, современный тренд: местный гид всегда расскажет что-то свое, уникально-личное.

По-моему, комплексы Соканлинна и Колилинна - самые интересные и перспективные из всех природных пещер в Ленобласти. Причем маршрут можно превратить в международный: рядом граница, а в Финляндии, по берегам каньона в Иматре и ее окрестностях есть похожие пещеры в скалах.

В Ленобласти есть еще пещеры естественного происхождения?

Антон Юшко: Природных пещер мало. Есть, например, расположенные в Гатчинском районе, рядом с музеем-усадьбой Рождествено (место связано с именем Владимира Набокова). Так пещера Святая находится буквально в двухстах метрах от музея. Пещера имеет красивый вход - грот и узкие ходы длиной более 130 метров. Но пещера находится в песчаниках, в ней протекает подземный ручей, велик риск паводков, обвалов и оползней. Заключение спелеологов: для экскурсионного посещения не рекомендована.

Достаточно близко к Петербургу находится порядка сорока пещер (но это включая пещеры искусственного происхождения, штольни, форты и подобные сооружения, имеющие подземную часть).

Что касается наскальных рисунков: разве их нет в Саблинских пещерах?

Антон Юшко: Есть. Это копии наскальной живописи, действительно эпохи верхнего палеолита, которая найдена в Башкорстане, в пещере Шульган-Таш (Каповой). Кстати, оригиналы вы не посмотрите и в Каповой: зона ограждена от туристов, чтоб не нарушить микроклимат и не повредить изображения. Их до сих пор исследуют специалисты, ищут пути сохранения, зато в другом пещерном "зале" воссозданы копии, которые и показывают туристам. Это нормальная практика, применяемая во всем мире.

Пещеры Ленобласти могут войти в большой межрегиональный маршрут?

Антон Юшко: Это глобальный проект "Подземная Карелия", проект из модулей, рассчитанный на одно-трехдневные поездки, маршруты которых могут комбинироваться между собой, и многие участки уже освоены и являются туробъектами.

Начало маршрута - в Кронштадте (остров Котлин). Показываем экотропу "Западный Котлин", возможно, подземные части фортов Шанец и Риф…. Второй объект - подземелья форта Ино (Выборгский район Ленинградской области). Это уникальный объект, ставший достоянием общественности относительно недавно, после того как с форта ушли военные. Опасного уровня радиации, как пугают, на будущем маршруте нет. Это проверялось спелеологами в ходе многочисленных экспедиций. А подземелья - очень интересные, по-своему красивые, с белоснежными сталактитами сантиметров двадцать длиной. В Ино мы проводим соревнования спелеологов, поэтому туристам можем демонстрировать приемы спортивной спелеотехники, показывать тактику спасательных операций.

Следующая точка - комплексы Соканлинна и Колилинна. Потом - Выборг с его фортификационными сооружениями с подземными ходами, средневековым замком (в котором тоже найдены участки подземного хода), а в парке Монрепо - посещение гротов. К сожалению, навряд ли сможем включить в маршрут остров Гогланд (за Выборгом) - с его подземельями и наземными лабиринтами. Интерес у потенциальных туристов большой, но есть проблема: чтобы попасть на остров, нужны определенные разрешения, это пограничная зона. Далее ночевка и переезд в Республику Карелия. Что можно посмотреть в Карелии? Естественного происхождения культовая пещера Пируникиркко возле поселка Куркиеки. Пещера - большая тектоническая трещина в скалах, использовалась с раннего средневековья. Крестьяне там прятались от шведских захватчиков. В Лахденпохье можно увидеть бункер-музей "Гора Филина" - бывший запасной командный пункт финской армии, введенный в строй в 1944 году. В окрестностях Питкяранты - штольню на горе Хийденвуори (там уже есть экотропа), подземные сооружения финской линии обороны. Есть также идеи включить в маршрут посещение заброшенного рудника Рогосельга в Пряжинском районе Карелии (но это - отдаленное будущее, поскольку нужно вложить большие средства для обеспечения безопасности объекта, и вряд ли быстро найдется инвестор). Закончится маршрут в Горном парке "Рускеала", - с его "мраморным каньоном" и подземной экскурсией, основу которой заложили несколько лет назад своими исследованиями спелеологии РГО. Это место уже по праву стало лабораторией познавательного туризма (впервые в России там появилась наплавная туристическая дорожка по подземному озеру, ее длина 200 метров).

Пещеры притягивают. С ними связано множество мифов…

Антон Юшко: Объяснение простое. В черной пустоте подземелий, когда происходит, я бы сказал, сенсорное голодание, в мозгу человека происходят изменения. Да, кажется, что пещера наполняется мистикой. Отсюда легенды о мечущихся душах и призраках. Но когда к пещерам привыкаешь, начинаешь видеть их особую красоту, ощущаешь: время в них течет медленнее, и ты отрезан от окружающей суеты. Не зря монахи уединялись в пещеры. Но вот сверхъестественного там нет. Как человек, побывавший в сотнях пещер по всему миру, говорю.

Каждая ли пещера может стать туристическим объектом?

Антон Юшко: Нет! Во-первых, должны быть продуманы меры защиты природного баланса (в том числе колоний летучих мышей). Во-вторых, вопрос безопасности туристов. В той же Рускеале постоянно идет мониторинг состояния подземного пространства - и прежде всего устойчивости сводов. Пещеры должны быть оборудованы настилами, подсветкой, должна быть создана инфраструктура. То есть превращение пещер в туробъекты - сложный процесс, в который вовлечены власти, спелеологи, экологи, волонтеры, общественность, инвесторы. А вот гражданам, далеким от спелеологии, посещать пещеры, не являющиеся официальными туробъектами - не рекомендую. Это крайне опасно.