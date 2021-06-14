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14.06.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Какие российские курорты сильнее подорожали этим летом

Текст: Евгений Гайва
Стоимость отдыха в июле и августе этого года по сравнению с теми же месяцами 2019 года больше всего выросла в высшем ценовом сегменте в Сочи и Ялте, говорится в исследовании национального туроператора "Алеан", с результатами которого ознакомилась "Российская газета". Менее всего рост цен затронул эконом-сегмент в Сочи. Причиной динамики стал выросший спрос.
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

Аналитики сравнили цены на основных российских курортах в 2021 году с 2019-м в самом дорогом, среднем и экономическом сегментах. В июле премиальный сегмент в Сочи подорожал на 72%, а в августе - на 75%. При этом отдых в Большой Ялте того же ценового сегмента в июле подорожал на 68%, а в августе - на 84%. Однако лидером роста стоимости отдыха в августе в высшем ценовом сегменте стали курорты Восточного берега Крыма - Феодосия, Коктебель, Судак. Здесь цены по сравнению с 2019 годом выросли на 87%.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Стоимость отдыха в премиальном сегменте на других пляжных курортах повысилась в среднем на 30-50%. Геленджик в июле подорожал на 46%, а в августе - на 52%, Анапа - на 44% и 37%, Евпатория - на 58 и 53 % соответственно, а Алушта - на 48% в июле и августе.

В среднем сегменте среди пляжных курортов России цены больше всего выросли также в Ялте и Сочи - на 20%. Феодосия подорожала на 15%, Геленджик, Евпатория - на 13%, Алушта - на 12%, Анапа - на 8%. В нижнем ценовом сегменте больше всего цены выросли в Ялте - на 20%.

В итоге средний чек недельного тура с перелетом и проживанием в Крыму в июле составляет 47,4 тысячи рублей на человека, а в августе - 51,5 тысячи рублей. В Сочи отдых в июле в среднем обойдется в 38,4 тысячи рублей, в августе - в 37,6 тысячи рублей, в Геленджике - в 47,7 и 49,6 тысячи рублей соответственно. Дороже всего из пляжных направлений Анапа. В июле средний чек тура на этот курорт составляет 50,8 тысячи рублей, в августе - 53,2 тысячи рублей на человека.

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На других курортах России рост цен даже в высшем ценовом сегменте не превысил 30%. Стоимость отдыха на курорте Кавказские Минеральные Воды в высшем ценовом сегменте выросла в июле и августе на 24%, в среднем - на 15%, а в экономе - на 13%, в Белокурихе в высшем сегменте - на 25% в июле и на 20% - в августе, в среднем сегменте - на 15%, в Башкирии в среднем сегменте - на 10% в июле и августе, в эконом-сегменте - на 15%. Отдых в Калининградской области подорожал в высшем сегменте на 25% в июле и августе, в среднем - на 17% и в эконом-сегменте - на 10%.

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