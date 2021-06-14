На Дону будут выпускать новые вина и кагор

В Ростовской области будут выпускать ликерные вина и кагор. Об этом заявили представители крупного винодельческого предприятия, расположенного в Цимлянском районе. Также донские виноделы намерены развивать продукцию из автохтонных сортов винограда. Под них уже выделено 130 гектаров, и площади будут увеличиваться. Речь, в частности, идет о таких сортах, как Цимлянский Черный, Красностоп Золотовский, Кумшацкий Белый и Сибирьковый.

- Сейчас выстраивается новая линейка тихих и игристых вин. Мы планируем выпускать 4,5 миллиона бутылок вина в год. Также будем восстанавливать производство кагора, который не выпускали несколько лет. Хотя это скорее сезонное вино, на него тоже имеется спрос, - сообщил гендиректор предприятия Аскер Хапаев.

При этом он отметил, что местный коньяк здесь в ближайшее время производить не планируется.

По словам директора по производству Юрия Федченко, предприятие намерено производить не только кагор, но и несколько видов ликерных вин. Они производились ранее, но после окончания действия лицензии эта продукция не выпускалась. Хотя ликерные вина менее востребованы на рынке, они должны расширить ассортимент из уже имеющихся 59 марок игристых и тихих вин, а со временем, появятся и другие вина.

- К сезону виноделия через два месяца мы должны запустить цех брожения на 62,5 тысячи декалитров. В емкостях из нержавеющей стали будет идти ферментация и первичное брожение виноматериалов, из которых производятся игристые вина. При этом могут использоваться разные дрожжи и ферменты. Многое тут зависит от сорта. Например, сорта с более толстой кожицей требуют более длительного производственного процесса, - поделился секретами Юрий Федченко.