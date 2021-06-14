На Дону рыбацкий поселок стал туристической достопримечательностью

Колоритный рыбацкий поселок Богудония на берегу Азовского моря на окраине Таганрога с недавних пор стал одним из самых интересных туристических маршрутов на Дону. Посетили его и корреспонденты "РГ".

Фото: Тагир Раджавов/ РГ

- Не все возвращаются из Богудонии. Помолились, перекрестились и пошли, - с серьезным видом обращается к нам экскурсовод на границе, отделяющей поселок рыбаков и браконьеров, как говорят таганрожцы о Богудонии, от остального города.

Начинается поселок с узкой улочки, на горизонте которой виднеется морская гладь. В ста метрах от нее - радиотехнический институт и храм Николая Чудотворца. Вступив на таинственную территорию, попадаешь в мир советского кино "Алые паруса" - узкие кривые улочки, маленькие домики, стены которых разрисованы сказочными персонажами - работа местной художницы и крутой обрыв, за которым бескрайнее синее море. Можно как Ассоль встать на краешек земли, смотреть вдаль и ждать своего принца. Местный колорит запечатлен в другом фильме "Грачи" с Леонидом Филатовым про банду Толстопятовых. Часть съемок проходила в Богудонии.

- Вчера нужно было приходить, красиво было. Зыбайло (на местном сленге - волны) большие были, - подходит к нам местный житель. Это старожил поселка, бывший рыбак, а ныне пенсионер Василий Васильевич.

- Какая у меня фамилия? Да на ней весь шарик держится, - хитро щурится богудоновец.

Хотя со вчерашнего дня зыбайло уменьшились, море остается с сюрпризом: в воду падает не сумевший побороть сильный ветер серфингист, которого мы заметили вдалеке. Кстати, волны в этом месте в непогоду докатываются до самых домов поселка, расположенных первыми у обрыва. В море около Богудонии до сих пор находят авиабомбы времен второй мировой, обычно их взрывают прямо в воде.

Фото: Тагир Раджавов/ РГ

- Последняя весила полтонны, - утверждают местные жители. В Богудонии не только улицы, но и их название запоминающиеся, например, Первая Крепость, Надгорная. Поселок возник в конце XIX века с рыболовецкой артели, созданной зажиточным горожанином французского происхождения по фамилии Боудон с компаньонами Рычаговым и Мартовицким. Они поставляли рыбу и черную икру в Петербург, Москву и за границу. Таганрожцы добавили к фамилии основателя артели букву "г" и получилась Богудония или Бог у Дона. Каждый житель поселка знает загадочную историю, связанную со смертью француза.

- При жизни Боудона в его доме стояли три пустые гроба - для кухарки, слуги и для него самого на случай кончины. Он предвидел дату своей смерти - заказал памятник, на котором попросил выбить ее и на самом деле умер в этот день. После похорон у Боудона нашли Библию на французском языке с массонскими знаками, - рассказывает экскурсовод Игорь Пащенко.

Идем к морю по улочкам, которые становятся все уже и круче. Попадаем на тропу, выложенную из больших желтых камней, напоминающих древнеримскую дорогу. Оказывается, они из кладки таганрожской Петровской крепости. Петр I сам выбрал место для основания города и потом был в нем еще три раза.

- А на нашей городской Набережной, - замечает в тему экскурсовод, - брусчатка из вулканического базальта Везувия, которая попала в город с итальянскими моряками. Они брали камни для балласта на корабли. В навигационный период в Таганрог приходило около 800 кораблей. Закупали зерно. Среди итальянцев была популярна поговорка "приехать в Таганрог за Таганрогом". В Италии появилась даже торговая марка макарон "Таганрог", которая существует и сегодня.

Жители Богудонии всегда жили патриархально и замкнуто, не любили чужаков. И сейчас чтут свои традиции. Сюда не заедешь на автомобиле, скорая или пожарная сюда тоже никак не попадут. В советские годы таганрогская молодежь ставила поселковым рыбакам "магарыч", такса была две бутылки водки, чтобы погулять в этом районе и искупаться на местном пляже.

Фото: Тагир Раджавов/ РГ

Берег у подножия Богудонии называется Старой турецкой гаванью, в царское время здесь ремонтировали корабли, делали канаты, а богудонский пляж почему-то назвали Собачьим. В советское время и в середине 1990-ых были золотые годы Богудонии. Рыбы и икры было много. Черная икра на столе у местных жителей была как у других - картошка. Рыбаки зарабатывали деньги и покупали квартиры в центре города, а в поселок приходили работать.

- Кто поставил в море сети - законно или незаконно, видно сразу: если в воде мелькают палки, расположенные квадратом, значит, это снасти официальных рыбаков. А браконьерские можно распознать по пластиковым бутылкам, привязанным к сетке, - рассказал один из молодых жителей поселка, у которого за браконьерство изъяли лодку.

В последние годы многие дома Богудонии стали своеобразными дачами. Например, чтобы войти в один из них, надо подняться по почти вертикальной без преувеличения двухметровой лестнице, называемой на языке богудонцев "батанеркой".