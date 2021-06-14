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14.06.2021 21:13
Рубрика: Общество

На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с дождями

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду прогнозируют синоптики в ближайшие дни. В связи с ухудшением погоды из ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в ряд муниципалитетов пришли экстренные предупреждения.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"В период с 21 часов и до конца суток 14 июня, а также в течение суток 15, 16 и 17 июня местами в крае (кроме территории города-курорта Сочи) ожидаются дожди", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды температура воздуха ночью в крае составит 13…18 градусов, днем 23…28. На Черноморском побережье будет держаться переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На участке от Джубги до Магри в отдельных районах ожидается сильный дождь. Лучше всего Черное море прогрелось у берегов Новороссийска и Анапы до +22, в Сочи и Туапсе вода еще холодная и не превышает +17... +18 градусов.

В ближайшие несколько суток МЧС рекомендуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, выходить на улицу в ветрозащитной одежде и непромокаемой обуви, а автомобилистам парковаться в отведенных для этого местах.

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