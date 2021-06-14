На Кубани в массовом ДТП погиб человек, еще пятеро пострадали

В Усть-Лабинском районе Кубани полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб водитель, еще пятеро человек, среди них двое несовершеннолетних, были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства столкновение произошло сегодня на 67 километре трассы "Краснодар-Кропоткин" около 5 часов утра. Двадцатилетний водитель LADA Priora, разогнавшись, не справился с управлением на большой скорости и врезался в автомобиль Nissan - последний от удара вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen.

"В результате ДТП водитель автомобиля Nissan от полученных травм скончался на месте. Пострадали водитель автомобиля Volkswagen и четыре его пассажира, среди которых двое несовершеннолетних трех и тринадцати лет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.