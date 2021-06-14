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14.06.2021 15:20
Рубрика: Общество

Охотник за метеоритами рассказал, где их искать и сколько они стоят

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Ростовчанин Алексей Кривенко собирает и изучает метеориты с 2010 года. В его коллекции 131 образец. Где их можно найти, откуда они прилетают и сколько стоят?
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Свой первый метеорит Алексей нашел неподалеку от дома.

- Я увидел в вечернем небе желтую полосу, как от прожектора, - рассказывает Кривенко. - Думал, что метеорит приземлился поблизости, но найти его не смог. Обнаружил через год на пустыре. Спустя 10 лет понял, что моя первая находка - редкий лунный метеорит.

Фото: iStock
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Специалисты утверждают, что самые большие шансы найти метеорит в Антарктиде или в древних каменистых пустынях. Любителей манит Аравийская пустыня, Атакама в Чили, пустыни в Китае, в Монголии, в Ливии. Очень перспективно искать камни в Марокко. Ловушкой для метеоритов называют Антарктиду, но добраться до нее обычному любителю сложно. Впрочем, не только пустынный и антарктический поиск может принести удачу. Россия тоже богата метеоритами.

- Искать следует там, куда не дошел ледник. Центральная часть нашей страны была полностью под ледником, который принес с собой огромное количество ледниковых булыжников, - говорит Кривенко. - Выделить в этом крошеве метеорит, особенно если он уже потерял кору плавления, невероятно сложно. Классический поиск - в оренбургских и омских степях. В этих местах в прошлом веке искал метеориты профессор Петр Людовикович Драверт. Первый он нашел в кадушке с квашеной капустой в деревне Хмелевка. А сейчас ищут с помощью металлодетекторов.

Самый верный способ - отправиться туда, где уже было зафиксировано падение космического тела. К примеру, в 1947 году выпал Сихотэ-алинский железный метеоритный дождь. Его осколки находят до сих пор. Ищут под Челябинском, где в 2013 году упал метеорит, который сразу привлек внимание не только ученых.

Алексей Кривенко убежден, что в Ростовской области метеоритов тоже достаточно.

Как понять, что вы стали свидетелями падения метеорита? Яркая вспышка, звук с раскатами, как от молнии, ударная волна - вот признаки такого события. Если вы увидели в небе след от метеорита, это не значит, что он окажется у вас под ногами. "Интуитивная баллистика" здесь не работает. Он может упасть очень далеко. Искать лучше по горячим следам. Еще не окислившиеся в земной среде космические камни имеют большую ценность для науки. Впрочем, не только для науки.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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Метеориты покупают и продают, их собирают коллекционеры. Приобрести такую диковинку можно на специальных международных выставках, на аукционах и известных онлайн площадках. Самые дорогие - лунные и марсианские. В России больших денег на метеоритах не сделаешь, коллекционеров можно пересчитать по пальцам одной руки. Но науке помочь можно.

Эти камни остались от гигантского строительства Солнечной системы, они ее ровесники, и поэтому могут многое рассказать о возникновении нашего мира.

На Землю они попадают, как правило, из астероидных поясов. Один из них расположен между Марсом и Юпитером. За орбитой Нептуна есть еще пояс Койпера, а на дальних границах Солнечной системы облако Оорта. Астрономы считают, что они тоже могут быть поставщиками метеоритов. Но это, конечно, редкость. На страже стоит гигант Юпитер, который стягивает к себе все, что приближается к нам с окраин.

Опасны ли метеориты, излучают ли радиацию? Алексей Кривенко утверждают, что, даже если они когда-то были источниками радиации, то теперь от нее не осталось и следа. Остерегаться надо производственных шлаков, которые можно принять за метеорит. Нет гарантии, что они не "светятся", а возможность подобрать такую неприятную железку существует.

Но настоящая опасность гостей из космоса в другом. Большой метеорит может устроить серьезную катастрофу и даже поменять климат. Так уже случалось. Многие ученые считают, что причиной Пермского вымирания, когда исчезли бывшие хозяева нашей планеты, динозавры и еще масса других живых существ, стал метеорит Чишкулуб. Он врезался в Землю 66,5 миллионов лет назад.

Сегодня риск встретиться с такой скалой из космоса гораздо меньше, потому что период активного формирования Солнечной системы уже позади. Но ученые все-таки думают о том, что делать, если большой астероид подойдет к нам слишком близко. Среди вариантов - сбить его на другую траекторию или даже взорвать.

Кстати

В Ростовской области есть три зарегистрированных метеорита. Если вам тоже захочется зарегистрировать свою находку, надо обратиться к сотрудникам Института геохимии и аналитической химии РАН.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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