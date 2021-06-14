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14.06.2021 13:05
Рубрика: Экономика

Уникальное кипарисовое озеро в Анапе снова заполнилось водой

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Знаменитые в Краснодарском крае великаны-кипарисы снова оказались "на плаву" - обильные дожди в мае и начале июня напитали озеро в долине Сукко, состояние которого с лета прошлого года вызывало всеобщее опасение.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Тогда из-за продолжительной засухи водоем обмелел, и на памятник природы возросла рекреационная нагрузка - туристы стали чаще заходить в рощу, повреждали обнажившиеся сплетения корней, взбирались на ветки ради фотоссесий. Чтобы сохранить уникальный уголок, министерство природных ресурсов Кубани распорядилось оградить участок временными конструкциями, дополнив их информационными стендами. Кроме того, с помощью пожарной спецтехники был организован еженедельный полив растений.

Фото: SunShine Park
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Корреспонденты "РГ" побывали в долине Сукко и убедились в отступлении угрозы: сейчас все 32 кипариса североамериканских убрались в нежную зелень и любоваться их бутылочными, высветленными солнцем стволами, можно только с песчаного берега.

…Искусственное озеро расположено в 14 километрах от Анапы, в обрамленной сопками долине Сукко. История появления кипарисовой рощи доподлинно неизвестна. По одной из версий (наиболее правдоподобной) саженцы высадили в рамках научного эксперимента в середине 30-х годов прошлого столетия. Вдали от родины молодые деревца успешно прижились и стали героями бесчисленных телепрограмм и фотосессий. Их изображение украшало даже страницы журнала National Geographic.

- У нас часто спрашивают: в какое время суток стоит приехать на кипарисовое озеро, чтобы застать деревья во всей красе? Так вот, лучшее время - на рассвете, - пояснили в экопарке "Долина Сукко". - Людей мало, на озере тишина и спокойствие, солнце только-только просыпается, и еще не обжигает. На кипарисы струится мягкий свет и от воды поднимается легкая дымка...

Озеро привлекает множество путешественников, ведь за последние годы в этом месте создали развитую инфраструктуру. На пляже - ряды прогретых деревянных лежаков, вдоль залитой бетоном набережной теснятся палатки с сувенирами и кафе. Кстати, ценник на услуги здесь тоже подрос до курортного - если хочешь посмотреть на кипарисы вблизи, то придется раскошелиться на 500 рублей. Это стоимость проката лодки или каноэ на полчаса (впрочем в "часы пик" некоторые отдыхающие запросто подходят к деревьям, перелезая через заборчик). Есть тут возможность посидеть с удочкой, и даже ощутить энергию полета на канатном аттракционе Zipline: один спуск обойдется в 1000 рублей.

Парадоксально, но прошлогодняя засуха произвела и положительный эффект - она дала возможность укорениться и окрепнуть молодой поросли. По словам специалистов управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края деревья дали побеги впервые с 1936 года, до этого их семена погибали в воде. Оказывается, на своей родине в США кипарисы (или таксодиум двурядный) любят заболоченные почвы и его расходящиеся горизонтально корни всегда чуть возвышаются над землей. Поэтому избыточное содержание воды тоже своего рода стресс для растения.

В конце сентября 150 сеянцев кипариса выкопали и перенесли в питомник Анапы. В течение четырех-пяти лет за ними будут присматривать опытные агрономы, а затем их снова вернут в ставшую родной экосистему - озеро Сукко.

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