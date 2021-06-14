Новости

Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия 20:19
Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро 20:10
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до 33 19:55
Москвичей предупредили о штрафах за поджог пуха 18:59
Руководители "Спартака" оценили телеграм-канал жены владельца "Спартака" 18:51
В Москву идет 32-градусная жара 18:26
Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16
Установлена причина взрыва на АЗС в Новосибирске 18:12
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 17:59
Путин прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске 17:58
В "Спартаке" объяснили, почему назначили Виторию главным тренером 17:45
Путин выразил свое отношение к движению Black Lives Matter 17:44
На Ставрополье 15-летний водитель мопеда погиб в ДТП 17:42
Протасевич стал участником пресс-конференции по Ryanair 17:36
В Новосибирске локализовали пожар на АЗС 17:32
Опубликованы кадры с места пожара на АЗС в Новосибирске 17:28
Задержанную в Минске россиянку обвинили в разжигании социальной вражды 17:15
Путин: В России ничего не рухнет, когда сменится президент 17:15
Нескольким магазинам в ТЦ "Афимолл" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19 17:00
При пожаре на новосибирской АЗС пострадали 20 человек 16:44
Путин: Никто не должен вмешиваться во внутренние процессы других стран 16:36
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске 16:31
Суд Болгарии признал дискриминацией слова экс-министра обороны о "наглых цыганах" 16:21
По факту пожара на новосибирской АЗС возбуждено уголовное дело 16:19
Президент Замбии потерял сознание во время военного парада 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
14.06.2021 20:01
Рубрика: Власть

Расскажут правду

Греческие политики протянули руку дружбы Крыму
Текст: Алексей Вакуленко (Крым)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
Посетившие Крым политики и ученые из Греции нацелены на то, чтобы рассказывать соотечественникам правду о жизни в стремительно развивающемся Крыму. Об этом они заявили на прошедшей в Симферополе научно-практической конференции "Крымский мост. Греки (народная дипломатия в действии)".

Глава делегации, председатель партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис назвал общекрымское голосование о статусе полуострова в 2014 году "историческим примером референдума". По словам политика, который первый раз побывал в российском Крыму еще весной 2014 года, он уважает и полностью поддерживает выбор крымчан.

Фото: пресс-служба РГДБ
"Российская газета" собрала книги для детской библиотеки Крыма

- В уставных документах нашей партии осуждаются санкции в отношении крымчан, введенные Западом после исторического референдума, - рассказал он. - Всякий раз в Крыму мне удается заряжаться энергией. Я полюбил его больше всех остальных регионов России. С 2016 года, когда приезжал на полуостров последний раз, он стремительно развивается, уже очень много сделано.

Заместитель главы "Всегреческого движения греко-российской дружбы" Георгиос Иосифидис считает, что несмотря на зафиксированное общее стремление греческого народа к укреплению отношений и связей с Россией, правительство Греции в этом направлении сделало очень мало, придерживаясь послевоенной доктрины "принадлежности к Западу".

- Народная дипломатия, которую нельзя недооценить, сформирует еще одну основу, на которой официальная дипломатия двух стран будет поддерживать новую политику сотрудничества и обслуживания наших общих интересов, - уверен он.

Народная дипломатия - это еще одна основа для сотрудничества и обслуживания наших общих интересов

Председатель Всегреческого понтийского союза ученых репатриантов города Катерини Центральной Македонии, преподаватель Высшей школы при министерстве сельского хозяйства Греции Илиас Алиханидис заявил, что большинство жителей Греции не верят пропагандистским штампам об опасности поездок в Крым.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
В Крым прилетела экс-советник президента США Рейгана

- Я всегда говорил и продолжаю говорить: жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо в Крыму, - отметил ученый в беседе с корреспондентом "РГ". - Почти любой камень здесь разговаривает по-гречески. И каждый из нас должен поспособствовать развитию Крыма, чтобы наши исторические, культурные, духовные связи расширились. Как гражданин свободной страны я вижу своей целью сказать знакомым сотрудникам греческих средств массовой информации, коллегам, соотечественникам и в Греции, и во всей Европе, что в Крыму все в порядке. Нужно объяснять цивилизованному сообществу, как важно учитывать волеизъявление народа и несправедливо вводить санкции за это самое волеизъявление.

По словам Алиханидиса, в ходе своего визита в Крым он побывал в разных точках полуострова и отметил, как повсюду активно ведется строительство, и он преображается на глазах.

- Крымский мост - вообще стройка века, - подчеркнул он. - И это только начало. Как говорят в России, Москва не сразу строилась.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин: Никто не должен вмешиваться во внутренние процессы других стран
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2"
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека