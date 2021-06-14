Посетившие Крым политики и ученые из Греции нацелены на то, чтобы рассказывать соотечественникам правду о жизни в стремительно развивающемся Крыму. Об этом они заявили на прошедшей в Симферополе научно-практической конференции "Крымский мост. Греки (народная дипломатия в действии)".

Глава делегации, председатель партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис назвал общекрымское голосование о статусе полуострова в 2014 году "историческим примером референдума". По словам политика, который первый раз побывал в российском Крыму еще весной 2014 года, он уважает и полностью поддерживает выбор крымчан.

- В уставных документах нашей партии осуждаются санкции в отношении крымчан, введенные Западом после исторического референдума, - рассказал он. - Всякий раз в Крыму мне удается заряжаться энергией. Я полюбил его больше всех остальных регионов России. С 2016 года, когда приезжал на полуостров последний раз, он стремительно развивается, уже очень много сделано.

Заместитель главы "Всегреческого движения греко-российской дружбы" Георгиос Иосифидис считает, что несмотря на зафиксированное общее стремление греческого народа к укреплению отношений и связей с Россией, правительство Греции в этом направлении сделало очень мало, придерживаясь послевоенной доктрины "принадлежности к Западу".

- Народная дипломатия, которую нельзя недооценить, сформирует еще одну основу, на которой официальная дипломатия двух стран будет поддерживать новую политику сотрудничества и обслуживания наших общих интересов, - уверен он.

Народная дипломатия - это еще одна основа для сотрудничества и обслуживания наших общих интересов

Председатель Всегреческого понтийского союза ученых репатриантов города Катерини Центральной Македонии, преподаватель Высшей школы при министерстве сельского хозяйства Греции Илиас Алиханидис заявил, что большинство жителей Греции не верят пропагандистским штампам об опасности поездок в Крым.

- Я всегда говорил и продолжаю говорить: жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо в Крыму, - отметил ученый в беседе с корреспондентом "РГ". - Почти любой камень здесь разговаривает по-гречески. И каждый из нас должен поспособствовать развитию Крыма, чтобы наши исторические, культурные, духовные связи расширились. Как гражданин свободной страны я вижу своей целью сказать знакомым сотрудникам греческих средств массовой информации, коллегам, соотечественникам и в Греции, и во всей Европе, что в Крыму все в порядке. Нужно объяснять цивилизованному сообществу, как важно учитывать волеизъявление народа и несправедливо вводить санкции за это самое волеизъявление.

По словам Алиханидиса, в ходе своего визита в Крым он побывал в разных точках полуострова и отметил, как повсюду активно ведется строительство, и он преображается на глазах.

- Крымский мост - вообще стройка века, - подчеркнул он. - И это только начало. Как говорят в России, Москва не сразу строилась.