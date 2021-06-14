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14.06.2021 10:39
Рубрика: Общество

В ресторанах и ночных клубах Ростова прошли антиковидные рейды

Текст: Николай Грищенко
Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В заведениях общественного питания и ночных клубах Ростова-на-Дону прошли антиковидные рейды. Административными комиссиями проверены около 2500 объектов сферы развлечениях и выявлено 110 случаев пренебрежение правилами безопасности.

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По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константина Тихонова, зафиксированы факты нарушений установленного режима работы, социального дистанцирования и масочного режима. Нарушения обнаружены в кальяных и барах, а также в развлекательных клубах на левом берегу Дона.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, а режим работы ограничен до 24 часов.

Отметим, что по последним данным, в Ростовской области число больных коронавирусной инфекцией достигло 96246, выздоровело - 87817. С начала пандемии скончался 4571 житель региона. Прививки от COVID-19 сделали 501748 человек.

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