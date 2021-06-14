Житель Калмыкии создал тротуарную плитку из песка и пластика

Житель небольшого калмыцкого города Лагань Сергей Гавиров сумел извлечь выгоду из песка и пластика. Именно эти ингредиенты вошли в основу выпускаемой предпринимателем полимерно-песчанной тротуарной плитки. Проблем с сырьем нет.

- Песка для производства у нас хватает, - смеется Сергей, - Вокруг полупустыни, берег Каспия. Пластика тоже скопилось много. Мы поначалу брали пластик со старых свалок. Еще я приучил всех родственников использовать отдельную емкость для сбора использованного пластика. Также мы принимаем пластик у населения по пять рублей за килограмм. Люди охотно несут использованные пластиковые бутылки и упаковку. В день сдают на три - пять тысяч рублей. В результате и город, и весь район становятся чище.

При производстве плитки используется 70 процентов просеянного и просушенного песка, 30 процентов пластика и немного краски. Полученная масса нагревается, плавится и идет под пресс-форму.

- Основное преимущество песчано-пластиковой плитки заключается в том, что в партии практически нет боя. Еще я провожу разные эксперименты. Например, положил несколько плиток на крышу дома и в морозильный ларь. Оставил на неделю, потом тщательно измерил. В нашу калмыцкую жару плитка никак не изменилась. Не расплавилась, не деформировалась. От мороза тоже практически нет деформации. Я даже пытался поджечь ее, но плитка, в составе которой 70 процентов песка, не горит, - рассказывает Сергей.