Бабушка или маткапитал: Что влияет на рождаемость в России

Участники XII Уральского Демографического форума в очередной раз "измерили самочувствие народонаселения" страны. Чаще всего на международной конференции обсуждали самый острый вопрос - сокращение рождаемости. Так благодаря (или вопреки) чему сейчас рожают?

Ведущий научный сотрудник Института экономики УрО РАН Инна Кулькова оценила эффективность денежной мотивации рождаемости в целом.

- Изначально я выдвинула несколько гипотез, одна из них - что материнский капитал незначительно влияет на решение родить ребенка. Мне и многим моим екатеринбургским коллегам казалось, что этот стимул нельзя назвать решающим. Решили проверить - провели соцопрос методом квотной выборки во всех федеральных округах России, - рассказала она корреспонденту "РГ".

Специализированные агентства в разных городах России проинтервьюировали 831 женщину по заданным учеными параметрам. Выделили две возрастные группы - 15-26 и 27-49 лет. "Водораздел" на 27 годах объясняется тем, что средний возраст матери первенца составляет 26,2 года; хотелось узнать мнение будущих матерей перед рождением первого и второго ребенка.

Опрашивали женщин не только в столицах федеральных округов, но и в небольших городах, селах - пропорционально числу проживающих там. Причем у респондентов обязательно уточняли уровень доходов. Женщины сравнивали "зажиточность" своей семьи со средним уровнем доходов в населенном пункте, где они проживают - так вернее, чем сравнивать со средней по региону или в столице.

Главный вопрос звучал так: "В какой мере материнский (семейный) капитал влияет на ваше решение родить ребенка?" Подавляющее большинство - около 80 процентов опрошенных - ответили - "сильно" или "средне". (Сорок процентов женщин ответили, что сильно влияет, 33 процента сочли, что влияет средне, 16 процентов сказали "слабо", а 10 процентов - совсем не влияет.)

- Таким образом, моя гипотеза не подтвердилась. По данным опроса мы видим устойчивое положительное влияние материнского капитала на решение женщин родить ребенка. В малых городах и селах оно сильнее, в административных центрах - слабее. Причем в малых городах это оказалось даже более важно, чем в сельской местности, что для меня неожиданно. Кстати, позитивно воспринимается не только маткапитал, но и различные социальные льготы. Об этом говорят не только малообеспеченные, как можно подумать, но и средне-и высокообеспеченные люди, - отметила демограф.

Интересно, что решение о малыше зависит также от материальной помощи со стороны бабушек и дедушек. И не меньше, чем от маткапитала. Треть опрошенных женщин призналась о сильном влиянии "бабушкиного капитала" на продолжение рода, еще 35 процентов отметили, что он влияет средне.

- Большинство признались, что помощь старших родственников в рождении и воспитании детей вообще трудно переоценить. И это не просто слова. Мы проследили, когда было сделано заявление правительства о повышении пенсионного возраста, отсчитали девять месяцев от этого события, изучили статистику. Хотели посмотреть, как россияне отреагируют "делом". Цифры красноречивые - как раз с этого времени наблюдается резкий спад рождаемости, - добавила Инна Кулькова.

Казалось бы, работающая бабушка - источник той самой желанной финансовой поддержки. Но получается, реальная помощь старшего поколения в воспитании ребенка даже более важна, чем денежная. Что в целом объяснимо - ведь даже имея деньги на няню, большинство мамочек с радостью откажутся от нее в пользу бабушки. Воспитание - это не только смена памперса и мытье бутылочек, но в первую очередь любовь и внимание к малышу, которые трудно купить за деньги…

Но чем меньше рассчитывают молодые мамы на бабушкины руки, тем больше они ищут другую палочку-выручалочку. Не случайно многие ученые говорят о растущем запросе на постоянную, а не разовую поддержку родителей с детьми. Выпускник аспирантуры УрФУ Светлана Черешова провела опрос с целью выяснить, на какое вознаграждение родительского труда рассчитывают россияне, кто должен помогать молодым родителям.

- Поскольку "вознаграждаемость" это один из ключевых признаков трудовой деятельности, мы спрашивали - должен ли родительский труд вознаграждаться. Да, должен - смело говорят все категории опрошенных. Какое же приоритетное вознаграждение должно быть у родительского труда? Понятно, что имелось в виду не только материальное - люди выбирали в том числе и такие ответы как счастье и благодарность детей, но у нас лидирует вариант - постоянное денежное пособие. Отмечали в том числе и разовое пособие, льготное медицинское обслуживание, - сообщила Светлана Черешова.

Многие демографы считают, что рождаемость можно увеличить при помощи системной поддержки семей с детьми. По словам Черешовой, единство опрошенные демонстрируют исключительно в отношении постоянного денежного пособия и льгот на образование - но таких мер системного характера в нацпроекте пока нет.

- Правительством принимаются беспрецедентные меры - вспомним хотя бы выплаты в прошлом и в нынешнем году, но все они разовые. Поддержка матерей-одиночек, не получающих алименты, очень важна, но это помощь тем, кто находится близко к черте бедности. Никто из родителей, которых мы опрашивали, не хочет быть бедным. Люди хотят, чтобы поддержка не зависела от их финансового положения и носила системный характер, - утверждает она.

По мнению ученого, перекос в сторону поддержки только малоимущих семей приводит к тому, что значимость других категорий родителей нивелируется. "Получается, что даже последние выплаты не соответствуют ожиданиям семей с детьми. Хочется обратить на это внимание" - акцентирует демограф.

Кстати, Светлана хорошо знает, о чем говорит: сама мама четырех детей. Она считает, что в России до сих пор не определен статус многодетной семьи, а закон об образовании не сопрягается с семейным кодексом. Поэтому получить льготы на образование многодетным непросто. Кроме того, статус многодетной семьи в регионах неодинаков - и это большая проблема.

- В Москве он сохраняется до достижения последним ребенком совершеннолетия. В Екатеринбурге - нет. Моему младшему 9 лет, старшему - 26 лет, и мы утратили статус многодетной семьи. А для детей из больших семей льготы, в том числе на образование, очень важны, - констатирует демограф.

Понятно, что материнский капитал, помощь бабушек и льготы - это далеко не все факторы, влияющие на рождаемость. В своих опросах эксперты не забыли поинтересоваться и "нематериальной мотивацией" будущих родителей. По словам Инны Кульковой, изучались все факторы рождаемости, начиная от любви супругов и заканчивая здоровьем. Из "нематериальных факторов" любовь супругов называли чаще всего. Выходит, не случайно о ребенке говорят "плод любви".